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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İbrahim Yıldız: Fenerbahçe'de demokrasi şöleni - Fenerbahçe Haberleri

        İbrahim Yıldız: Fenerbahçe'de demokrasi şöleni

        Fenerbahçe'de rekor katılımla gerçekleşen seçimi Ali Koç kazanırken Başkan Koç, Aziz Yıldırım ile birliktelik mesajı verdi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe seçimini kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 21:58 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:58
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        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
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        Fenerbahçe yine tarihe geçen bir seçim yaşadı. Yaklaşık 28 bin kongre üyesi stada gelerek oy kullandı. Dünyada örneği olmayan seçimin düzenli, sorunsuz, tartışmasız, kavgasız geçmesi ülkemiz adına örnek alınması gereken bir yarıştı.

        Heyecanlı, coşkulu demokratik bir seçimin kısa sürede sonuçlanması da ayrıca dikkat çekti.

        İki adayın yarıştığı Fenerbahçe’de, 3. Ali Koç dönemi başlarken oy kullanan delegeler Aziz Yıldırım ile Ali Koç’a önemli mesaj verdiler.

        Öncelikle Yıldırım ve Koç’a “Siz Fenerbahçe’nin değerli isimlerisiniz. İkinizi de seviyoruz. Geçmişi bırakın, geleceğe odaklanın” dediler.

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        Çıkan sonuçlara bakıldığında mesaj netti. Aziz Yıldırım’a “Uzak durma, Fenerbahçe’ye sahip çık”, Ali Koç’a “ Destekliyoruz. Şampiyonluk hasretine son ver.” mesajları verildi.

        Seçim kararı alındıktan sonra, Aziz Yıldırım’ın aday olacağını açıklaması doğal olarak zorlu bir kongre sürecinin yaşanacağını gösteriyordu. Ali Koç, başkanlığa seçildikten sonra Fenerbahçe ile arasına mesafe koyan Aziz Yıldırım’ın başkan adayı olması bir anlamda sürpriz oldu.

        Ardandan teknik direktör Mourinho gelişmesi, her iki başkan adayını seçim öncesi karşı karşıya getirdi. Karşılıklı eleştiriler ortamı olabildiğince gerdi.

        Fakat, şurası bir gerçek ki Aziz Yıldırım adaylığı Ali Koç cephesini motive etti. Güçlü bir aday vardı karşılarında. Buna göre strateji geliştirdiler. Her iki aday kazanmak için çok çalıştı. Sosyal medya ve televizyon kanallarında sıkça yer aldılar. Ali Koç’un, Aziz Yıldırım’a “Gel televizyonda tartışalım” talebi Yıldırım tarafından pek kabul görmedi.

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        Hatta; kongrenin ilk günü konuşma yapmadan stadı terk eden Aziz Yıldırım’ın seçime saatler kala Ali Koç’la televizyona çıkma isteği, sporseverler kadar herkesi heyecanlandıran, meraklandıran bir gelişme oldu.

        Seçimden bir gün önce Habertürk ekranında bir araya gelen iki adayın konuşmaları bugüne dek en çok izlenen program oldu. Habertürk bu yayınla farkını da göstermiş oldu.

        Aziz Yıldırım’dan sert bir davranış bekleyenler hayal kırıklığı yaşadılar. Tartışmaların ötesine geçen programda Yıldırım ve Koç’un birbirlerine sarılarak şans dilemeleri havayı yumuşatan bir gelişmeydi.

        Bu görüntü, kongreye de yansıdı. Büyük gerilimlerin beklentisi aksine sağduyulu bir seçim yapıldı.

        Aziz Yıldırım’ın kesin sonuçlar açıklanmadan kürsüye Ali Koç’la birlikte çıkması ve Koç’a sarılarak tebrik etmesi tarihi bir andı.

        Fenerbahçe bir kez daha büyük bir sınavı demokratik bir olgunlukla sonuçlandırdı.

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