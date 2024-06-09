Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç.-Aziz Yıldırım buluşması için milyonlar Habertürk'e kilitlendi! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç.-Aziz Yıldırım buluşması için milyonlar Habertürk'e kilitlendi!

        Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek tarihi başkanlık seçimi öncesi Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın Habertürk TV'deki buluşması tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca vatandaş, Habertürk'ün ev sahipliği yaptığı tarihi yayını büyük ilgiyle takip etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.06.2024 - 01:42 Güncelleme: 09.06.2024 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, Habertürk TV canlı yayınında kozlarını paylaştı. Dev düelloya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

        2

        Vatandaşlar; sokakta, otobüste, uçakta, evde, restoranda, ofiste ve birçok farklı yerde bu tarihi düelloyu Habertürk TV ekranlarından takip etti.

        3

        Öte yandan Ciner Medya binasının önünde toplanan taraftarlar da Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a program öncesi ve sonrasında büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

        İşte o anlar:

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Pişti oldular
        Pişti oldular