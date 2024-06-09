Friends oyuncuları diziden sonra ne yaptı?

Friends dizisinde favori karakteriniz sorulduğunda öne çıkan bir yıldız elbetteki vardı: Rachel Green . Geçmişte hem dizideki 3 başrol oyuncusu hem de o dönemin neredeyse tüm erkeklerinin aşık olduğu isim oldu Jennifer Aniston . Oyunculuğu, güzelliği, özel hayatı ya da ona has aurasıyla diğer rol arkadaşlarından daha çok parladı. Diziden çıkan gerçek bir yıldız oldu. Jennifer Aniston kadar olmasa da objektif olarak konuşmak gerekirse diğer oyuncular da başarılı bir kariyere sahip olmaya devam ettiler.

Courteney Cox, dizisinin son sezonu biterken hamileydi. Hatta dizinin son bölümünde karnı belli olmasın diye bol bir bluz giymişti. 10 yıllık muhteşem bir kariyerden sonra bir süre tabi ki yıllardır hasretini çektiği kızına odaklandı. İlerleyen süreçte ise hem kamera önünde hem de kamera arkasında televizyon kariyerini ilerletti. 2009 yılında, ABC'de altı sezon boyunca yayınlanan tek kamera komedisi Cougar Town ile ikinci bir hit dizisi oldu.

David Arquette, Friends'te bir bölümde Phoebe ile onun ikizi Ursula'nın erkek arkadaşı olarak boy göstermişti. Courtney ile David'in evlendiği sezonun başlangıç bölümünde altı oyuncu da dizinin jeneriğinde kendi soyadlarına David Arquette'nin soyadını ekleyerek rol arkadaşları Courtney'e jest yapmışlardı. Ne yazık ki çift ilerleyen yıllarda boşandı. Ancak iş ortaklıklarını sürdürdüler.

Şov, Coquette Productions ile ortak yapıldı; şirketi o zamanki kocası David Arquette ile birlikte 2003 yılında kurmuştu. Cox, Cougar Town'da hem başroldeydi hem de yönetici yapımcıydı ve çok geçmeden yönetmenlik yapmaya da başladı.

Go On, Perry'nin Friends sonrası devam etmeyen birkaç dizisinden bir tanesiydi. Pery'nin kendisinden her zaman başrol oyuncusu olarak övgüyle söz edildi. Onu her ne kadar komik bir oyuncu olarak tanısak da Friends'in bizi ağlatan romantik sahnelerinde Chandler Bing vardı.

Matthew Perry, dizi ekibinde şöhret ve para ile en çok sınanan isimdi diyebiliriz. Bir zamanlar büyük bir arzuyla hayal ettiği şöhret onun kabusu oldu. Dizi sürecinde bağımlılık ve başarısızlık korkusu ile mücadele etti. Friends'ten sonraki birçok projesinde başarısız oldu.

Courteney Cox, bilinen işlerinden biri de Çığlık filminin serisi oldu. Cox, Instagram'da hala birbirinden komik reelslar çekerek hayranlarını güldürmeye devam ediyor.

Friends ekibinin bu kadar başarılı olmasının altında yatan en önemli neden onların gerçekten arkadaş olmalarıydı. Özellikle dizinin kadın oyuncuları Jennifer, Courtney ve Lisa, sıkı arkadaşlar ve onları diziden sonra da yıllar boyunca birlikte gördük, hala da görüyoruz. 6 arkadaş diziden sonra da görüşmeye devam ettiler, birbirlerinin projelerinde yer aldılar ve özel hayatlarında yaşadıkları zorluklarda hep destek oldular.

Hem Aniston hem de Lisa Kudrow konuk oyuncu olarak dizide göründü, Cox'un karakterinin hoşlandığı kişiyi canlandıran Matthew Perry de konuk oyuncu olarak göründü. Cox, daha sonra Perry'nin şovu Go On'a konuk oyuncu olarak katılarak Perry'nin yapmış olduğu iyiliğe karşılık verdi.

17 Again (17 Yeniden)'in ardından, Perry, eski başrol oyuncusu arkadaşlarının çoğundan daha fazla başarı elde etmesine rağmen, film dünyasından yavaş yavaş çekildi. Ayrıca beyaz perde facialarından da payını almıştı; bunlardan bazıları onun bağımlılığında dibe vurduğu zamanlara denk gelmişti.

Friends'ten sonraki dizilerinden hiçbiri iki sezonun ötesine geçmedi. Perry yine de The Good Wife ve Children's Hospital gibi dizilerde yinelenen rolleri canlandırarak, görece sıklıkla televizyonda belirmeye devam etti.

Bağımlılık; Perry'nin ilk tiyatro oyunu olan, kendisinin yazdığı ve nihayetinde hem Off-Broadway'de hem de Londra'nın West End Tiyatrosu'nda başrolünde oynadığı The End of Longing'te bir tema haline geldi.

Bağımlılığıyla herkesin gözü önünde boğuşmasının ardından, Perry iyileşme hizmetlerinin savunucusu oldu. Sistem içerisinde kaybolmuş, şiddete başvurmayan uyuşturucu bağımlılarına daha iyi hizmet vermesi için yargı reformuna lobicilik yaptı ve 2013 yılında rehabilitasyon evi açtı.

David, dizinin ertesinde ilk önce hem televizyon ve film için hem de tiyatro için yönetmenlik yapmaya girişti. Friends yönetmenlerinin fevkalade rehberliği altında becerilerini geliştirerek yıllar geçirdi ve şovda geçirdiği zaman süresince, kendisi on bölüm yönetti.

Diziden önce tiyatro yapan David, dizinin getirdiği şöhrette başa çıkmakta zorlanan isimlerden biriydi, bu nedenle dizi bitince tiyatroya dönmesine hiç şaşırmamak gerek.

Her ne kadar hemen göze çarpmasa da dizinin en komik, en saf karakteridir Ross. Dizi ekibini çekip çeviren zeki ve yetenekli oyuncu David olmuştu. Friends ekibine ilk seçilen karakterdi. Friends'in efsane sahnelerini saysak Ross kesinlikle o sahnelerin bir çoğunda vardır.

Perry ile ilgili acı haber 28 Ekim 2023’te geldi. Yüksek dozda ketamin nedeniyle yaşamını yitirdi. Perry, ölmeden önce yalnızca Friends ile anılmak istemediğini söylemişti. Dizinin getirdiği şöhret ve para onun için bir lanete dönüşmüştü.

Dizinin bölümlerini peş peşe seyredenler Perry'nin bu süreçte bağımlılık nedeniyle fiziksel olarak yaşadığı değişimi çok net bir şekilde görebilir. Dizi ekibi, Matthew'u bu süreçte desteklediler. Matthew ise bunca zorluğa rağmen dizi setine ayık gitmek için çok çaba harcadığını belirtmişti.

"Benden başka hiç kimsenin 'Bunu Perry için yazacağım,' diye düşüneceğini sanmıyorum. Bu yüzden, bunu ben yaptım ve sanırım yaptığım bir sonraki şey muhtemelen yine benim tarafımdan yazılmış olacak." dedi.

Perry'nin yazdığı karakter, bir alkolikti; hayatının en karanlık günleri boyunca kendisinin son derece abartılı bir yorumuydu. Bu, hiç kimsenin ona asla teklif etmeyeceği türden bir roldü. "İnsanlar hâlâ beni Chandler, tatlı, alaycı adam olarak görüyor ama bu, o değil," dedi bir röportajında.

"Bir oyuncu olarak, benim eğitilme şeklim, benim işim hayatı gözlemlemek ve diğer insanları gözlemlemekti. Dolayısıyla eskiden başımı öne eğmeden gerçekten odaklanmış halde ve insanları izleyerek etrafta dolaşırdım. Ünün etkisi ise tam tersiydi. Bana bir beyzbol şapkası altında saklanmayı ve başkaları tarafından görülmemeyi istettirdi."

Schwimmer doğuştan yetenekli bir oyuncuydu ama huzuru olmayan bir ünlüydü ve şöhrete diğerleri kadar adapte olamamıştı. Bir röportajında şöhretle ilgili "Oldukça sarsıcıydı ve benim için alışması, rahat bir hal alması, sanırım, yıllar alan bir şekilde diğer insanlarla olan ilişkilerimi alt üst etti" dedi.

Kudrow, diziden sonra kamera arkası kariyeri geliştirdi. 2008 yılında, başrol ve yazar ortağı olarak, Web Therapy komedisini başlattı. Düşük bütçeli bir internet dizisi olarak başladı ve 2011 yılında, Showtime tarafından uyarlandı.

Phoebe Buffay, dizinin en sıradışı karakterlerinden biriydi. Karnınıza ağrıların girdiği o müthiş sahnelerde muhtemelen Lisa'yı izliyordunuz. Kudrow, diziden sonra birçok projede yer aldı, ancak yaptığı hiçbir şey Friends'ten daha parlak olmadı ve o da bunu zaten pek sorun eder gibi değildi.

Lisa Kudrow, kadınların da komik olabileceğinin canlı bir kanıtı oldu. Dizinin başladığı yıllarda, yani 90'ların sonu 2000'lerin başı, dünyada toplumsal algılarla ilgili bir çok şey değişiyordu. Lisa, o kadar komikti ki David Schwimmer, her fırsatta Lisa'nın gördüğü en komik kadın olduğunu dile getirmişti.

Schwimmer, bir filmde eşcinsel bir karakteri de canlandırmıştı. Nihayetinde Friends'ten daha büyük bir proje yapmadı. Ancak onun zaten daha fazla şöhret gibi bir arzusu da yoktu.

2017 yılının başlarında, Sigal Avin tarafından yazılan ve yönetilen, her biri (tümü gerçek hayat olaylarına dayanan) tipik bir cinsel taciz olayını betimleyen kısa filmlerden oluşan bir seri yaptı.

Schwimmer, en sonunda tutunma noktasını buldu ve daha fazla kamera önü işi yapmaya başladı, The People v. O.J. Simpson'daki popüler Robert Kardashian performansı dâhil. Fakat çoğunlukla sahne arkasında kaldı.

Friends'den sonra, dedi: "Anlamaya çalışıyordum: Bu yeni dünyada, bu yeni durumda bir oyuncu nasıl olurum? İşimi nasıl yaparım?"

Lisa Kudrow, diziden sonra daha çok yan karakter olarak yer aldı. Kudrow'un yer aldığı projelerdeki performansı, izleyicilerin tamamen Phoebe'yi unutmasına yetecek kadar farklı ve güçlüydü ancak The Comeback dizisi hak ettiği yere hiçbir zaman gelemedi.

Schwimmer, Perry, Cox ve Matt LeBlanc, hepsi konuk oyuncu olarak çeşitli rollerle dizide göründü. Kudrow'un 2005 yılı kült hiti The Comeback, bir devam sezonu için 2014 yılında geri döndü.

Friends'in çapkın, yakışıklı ve saf karakteri Joey'i canlandıran Matt LeBlance, dizi biter bitmez yalnızca Joey Tribbiani'yi anlatan bir dizi çekti. Matt, belki de dizide Friends'in mirasından hiçbir rahatsızlık duymayan tek isimdi. Friends'in üstüne çıkmayı denemedi, bunun ne kadar büyük bir miras olduğunun her zaman farkındaydı.

Lisa, ne bir film yıldızı oldu ne de Friends'in mirasını tamamen üzerinden attı. Şimdi ise, bir yardımcı oyuncu ama neredeyse her zaman bütün ilgiyi kendi üzerine çeken bir yardımcı oyuncu olarak kaldı. Lisa, hiçbir zaman Friends'in üzerine çıkmaya çalışmadı, ona kalan mirastan hoşnuttu.

Yine de, Kudrow, uzun bir süredir Friends oyuncularının, en çok değilse de, en başarılılarından biri olarak övüldü. Durmak bilmeden hem televizyon hem de film sektörlerinde çalışmaya devam etti.

Episodes projesi ona bir Altın Küre kazandırdı ve kariyerinde ilk kez, insanlar Matt LeBlanc'in iyi bir oyuncu olduğunu fark etti. LeBlanc "Pek çok kez, insanlar Joey yüzünden benimle konuşurken yavaş yavaş konuşacaklar" dedi bir röportajında. Episodes dizisi tam 5 sezon sürdü.

Matt LeBlanc, Joey Tribbiani karakterini oynamıştı.

FRİENDS'İ KOPYALAMAYA ÇALIŞMADI

Ancak Episodes dizisi 2017'de bittikten sonra, Matt, hoşuna giden işleri alarak kendini deyim yerindeyse akışa bıraktı.

Top Gear'ı sunması için bir anlaşma imzaladı ve CBS komedisi Man with a Plan'ı yaptı ve başrolünde oynadı.

Matt LeBlanc, dizide diğer rol arkadaşlarının biraz gerisinde kalan bir isim olsa da Friends deyince efsanaleşen replik ona aittir: "How you doin?" (Napıyorsun?)

JENNİFER ANİSTON –RACHEL GREEN

Ve son olarak Friends'in yıldızı: Jennifer Aniston. Nereden bakarsanız bakın aradığımız her şey sanki onda toplanmıştır. Aniston'ın anne ve babası da oyuncu olduğu için oyunculuğa çok küçükken başlamıştı. Ancak Friends'e kadar yani 25 yaşına kadar yer aldığı hiçbir işi tutmamıştı. O, bu dizinin büyüleyici bir şey olacağını en başında fark etmişti.

Aniston, güzelliği, oyunculuğu, aşk hayatı ve Rachel karakteriyle parlak bir yıldıza dönüştü. Dizide en çok parlayan, en çok merak edilen isim oldu. Onun için birçok kapı açılsa da elbette şöhretin sillesini de yemişti.

HİÇBİR ŞEY FRİENDS'İN ÜSTÜNE ÇIKAMADI

Jennifer, Friends'i her seferinde övgüyle, sevgiyle ansa da dizinin üzerine çıkmaya çalışan isim oldu. Ancak ne yaparsa yapsın komşu kızı, sevimli Rachel'ın gölgesi peşini bırakmadı. Dizi süresince ve diziden sonra birçok filmde rol aldı. En büyük arzusu çok iyi bir drama oyuncusu olduğunu kanıtlamaktı. Bunun için çok çaba harcadı ve kanıtladı da...

Dizinin son sezonlarında şovun bitmesini isteyen, film kariyerine odaklanmak isteyen, Friends ile ilgili sorulardan sıkılan, yorulan yıldızımız oldu kendisi.