Friends oyuncuları diziden sonra ne yaptı?

MATTHEW PERRY – CHANDLER BİNG

Go On, Perry'nin Friends sonrası devam etmeyen birkaç dizisinden bir tanesiydi. Pery'nin kendisinden her zaman başrol oyuncusu olarak övgüyle söz edildi. Onu her ne kadar komik bir oyuncu olarak tanısak da Friends'in bizi ağlatan romantik sahnelerinde Chandler Bing vardı.