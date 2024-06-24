TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın gözaltına alındı

TikTok üzerinden canlı yayın yapan D.Ö.K., 6-7 yaşlarında olduğu tahmin edilen kuzeninden kendisini dudağından öpmesini istedi. Kadın, kendisini yanağından öpen kuzeninden "Ben dudak seviyorum, beni dudağımdan öp" dedikten sonra söyleneni yapan çocuğa "öpmedin yaladın beni" diyerek tekrar kendini öptürdü ve o anları takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyadan yayılan ve çocuğun istismarı olarak nitelenen görüntüler büyük tepki topladı. Bunun üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haberlere konu olan kadının gözaltına alındığını ve hesabının kapatıldığını duyurdu. REKLAM