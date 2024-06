Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni

İŞİNİZE ODAKLANAMIYOR, STRESİNİZ ARTIYOR VE AŞIRI BİLGİ YÜKLEMESİNE MARUZ KALIYORSANIZ...

DİKKAT SÜREMİZ 2.5 DAKİKADAN 47 SANİYEYE DÜŞTÜ

California Üniversitesi'nde araştırmacı Gloria Mark, Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness, and Productivity (Dikkat Süresi: Dengeyi, Mutluluğu ve Üretkenliği Geri Kazanmanın Çığır Açan Yolu) adlı kitabında dikkat üzerine yaptığı 20 yıllık çalışmasını anlatırken, dikkat süremizin 2004 yılında ortalama 2.5 dakika iken son 5-6 yılda herhangi bir cihazda 47 saniyeye düştüğünü ortaya koyuyor. Bu sadece üretkenliği azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda stresi de önemli ölçüde artırıyor; dikkatinizi ne kadar çok değiştirirseniz, stresiniz o kadar yoğunlaşıyor.