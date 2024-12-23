İstanbul'da çaldıkları otomobile sahte plaka takarak girdikleri evden 150 bin liralık ziynet eşyası çalan 3 hırsız suçüstü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan hırsızlar, azılı suç makinası çıktı. Yakalanan 3 hırsızın toplam 140 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca hırsızlardan 2’sinin de kesinleşmiş hapis cezaları da olduğu öğrenildi. Şüphelilerin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Tuzla’da önceki gün meydana gelen olayda hırsızlar, S.B.’nin park halindeki aracını çalıp kaçtı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre S.B.’nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların devam ederken dünde M.S. adlı vatandaş Tuzla’daki evine hırsızların girdiğini ihbar etti.

REKLAM POLİS HIZLA HAREKET ETTİ Hızla olay yerine giden ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın gerçekleştiği bölgeye yakın terkedilmiş bir araç bulundu. Yapılan incelemede aracın önceki gün çalınan S.B.’ye ait olduğu belirlendi. Sahte plaka takıldığı belirlenen aracı çalan ve Tuzla’daki evde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 hırsız yakalandı. ÇALDIKLARI ELE GEÇİRİLDİ Hırsızların M.S.’nin evinden aldıkları 150 bin lira değerindeki ziynet eşyası da ele geçirildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalanan hırsızların suç kaydı şaşırttı. AZILI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR Şüphelilerden K.K.’nın 60 adet suç kaydı olduğu ve hakkında 22 yıl 1 ay 62 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Y.B.’nin ise 68 adet suç kaydı olduğu ve hakkında 14 yıl 2 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. A.K.’nın ise 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.