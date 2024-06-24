Kraliyetten yeni hastalık haberi: Prenses Anne hastaneye kaldırıldı!

"Prenses Anne'in tam ve hızlı bir iyileşme sağlaması bekleniyor" denilen Buckingham açıklamasında ayrıca, "Kral durumla ilgili bilgilendirildi ve tüm kraliyet ailesiyle birlikte Prenses'e en derin sevgisini ve hızlı bir iyileşme sağlaması için iyi dileklerini iletti" denildi.