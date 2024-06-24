Kraliyetten yeni hastalık haberi: Prenses Anne hastaneye kaldırıldı!
Kanser tedavisi gören Kral Charles ve Prenses Kate Middleton'ın ardından Kraliçe Elizabeth'in tek kızı Prenses Anne cephesinden de hastalık haberi geldi
Kanser tedavisi gören Kral Charles ve Prenses Kate Middleton'ın ardından bir başka kraliyet üyesinden daha hastalık haberi geldi. Kraliçe Elizabeth'in kızı ve Kral Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, dün evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 73 yaşındaki Prenses'in Gloucestershire'daki evinde hafif yaralanma ve beyin sarsıntısı geçirdiği belirtildi. Prenses Anne'in Bristol'deki Southmead adlı hastanede gözetim altında tutulduğu açıklandı.
"Prenses Anne'in tam ve hızlı bir iyileşme sağlaması bekleniyor" denilen Buckingham açıklamasında ayrıca, "Kral durumla ilgili bilgilendirildi ve tüm kraliyet ailesiyle birlikte Prenses'e en derin sevgisini ve hızlı bir iyileşme sağlaması için iyi dileklerini iletti" denildi.
Kraliyet ailesinin açıklamasında Anne'nin geçirdiği kazanın niteliğine ilişkin ayrıntı verilmezken, Prenses'in atlarıyla ilgilenirken kaza geçirdiği iddia edildi.
Prenses, geçen hafta düzenlenen geleneksel askeri geçit töreni Trooping of the Colour'da neredeyse atının kontrolünü kaybetmesiyle gündeme gelmişti.
Kameralar, Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızı Anne'in, at sırtındaki iki muhafızın yanında giderken, atının asi davranmaya başlamasıyla soğukkanlılığını korumaya çalıştığı anları kaydetmişti.