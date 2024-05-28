Kızıl maskenin gücü adına!
Kırışıklıkları ve lekeleri gidermede yeni trend olan LED ışıklı maskeler popülerlik kazanıyor. Victoria Beckham, Julia Roberts, Chrissy Teigen gibi daha pek çok ünlü isim, LED ışıklı maskelerini yüzlerine takmış halde çekildikleri fotoğrafları peş peşe paylaşıyor. Peki nedir bu LED ışıklı maskeler? İşte detaylar...
Güzellik trendleri her geçen gün değişiyor. Son zamanlarda özellikle Victoria Beckham, Julia Roberts, Chrissy Teigen gibi ünlü isimlerle sıkça gördüğümüz LED ışıklı yüz maskeleri, cilt sarkmasını engellediği, kırışıklıkları giderdiği ve cilt lekelerine iyi geldiği yönündeki çarpıcı iddialarla akılları bir hayli meşgul ediyor? Hollywood yıldızları bu maskeyi yıllar önce keşfetmiş olsa da bizim radarımıza yeni girmiş durumda. Peki gerçekten LED ışıklı maskeler vadedildiği gibi cilde iyi geliyor mu, kırışıklığın önüne geçiyor, lekeleri yok ediyor mu? Uzman isimler yanıtladı...
Medikal Estetik Tıp Derneği Başkanı Dr. Yasemin Savaş, led ışık cilt bakımının, tedavi sırasında cilde sürülen çeşitli serumların cilt altına emiliminde fayda sağladığını söylüyor.
Savaş, "Cildin fizyolojik fonksiyonlarını uyarıp, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Sürülen serumlar yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olur" diyor.
KONTROLLÜ KULLANILMALI
Dermatoloji Derneği'nden Dr. Başak Yalçın, LED yüz maskelerini şöyle tanımlıyor: "LED ışıklı yüz maskeleri, fotobiyomodülasyon (ışıkla tedavi) etkisiyle kırışıklık, deri sarkması ve elastikiyet kaybının düzeltilmesinde destek olarak kullanıma girmiş cihazlardır. 630 nm (nanometre) kırmızı ışık ve 830 nm kızılötesi ışığa yakın bir dalga boyu etkilidir; ancak bu dalga boylarını uygularken verilecek enerji düzeyleri çok hassas ve kontrollü olmalıdır."
"KIRMIZI IŞIK VEREN CİHAZLAR DAHA GÜVENLİ"
Dr. Yalçın, "Tek başına soğuk kırmızı ışık veren cihazlar daha güvenli. Süre olarak 12 dakika deniyor ve bilimsel veriler, bu maskeleri haftada 2 kez 3 ay kullanmak gerektiğini gösteriyor. Seanslar arası ise 72 saatten az olmamalı" diyor.
HANGİ RENK NE İŞE YARIYOR?
Dr. Yasemin Savaş, maskenin yaydığı ışığa bağlı olarak çok sayıda fayda sunduğunu kaydederek, "Örneğin; kırmızı ışık kolajen ve elastin üretimini artırırken, mavi ışık sivilceye neden olan bakterileri hedef alır; yeşil ışık pigmentasyona yardımcı olur ve sarı ışık cildin iyileşmesini sağlar" ifadelerini kullanıyor.
DİKKAT CİLDİNİZ LEKELENEBİLİR!
Dr. Yalçın, kızılötesine yakın olan dalga boyunun ısı üreterek deri lekelenmesini tetikleyebileceğini de söylüyor.
Yalçın, "Mavi ışık (420 nm) LED maskeler de var. Yine aynı şekilde uygulanıyor ama antiinflamatuvar özellik gösterdiği için mavi ışıklı maskeler akne tedavisinde destekleyici olarak kullanılabiliyor" diyor.
KONTROLSÜZ ÜRETİLMİŞ MASKELERE DİKKAT!
Kullanılan maskelerin bilimsel veriler ışığında üretilmiş olduğunun belgelenmesi ve kontrollerinin yapılmış olması gerektiğini söyleyen Yalçın, "Bu gibi cihazlar kontrolsüz olarak üretilip piyasalara sürülme riski taşıyan cihazlardır. Yanlış ürünler etkisiz olmasının ötesinde ciltte ısı üretip başta cilt lekeleri ve kızarıklık artışı gibi birçok soruna neden olabilirler" uyarısında bulunuyor.
Cihaz uygulanırken gözlerin mutlaka korunması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şöyle konuşuyor: "Gözde hasar yapabildiği gösterilmiştir. Bunlara ek olarak bu cihazlarla elde edilecek faydanın kişinin cilt durumuna göre değişkenlik göstereceği bilinmeli ve beklenti çok yüksek tutulmamalıdır."