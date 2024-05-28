HT Gastro
Stil

Kızıl maskenin gücü adına!

Kırışıklıkları ve lekeleri gidermede yeni trend olan LED ışıklı maskeler popülerlik kazanıyor. Victoria Beckham, Julia Roberts, Chrissy Teigen gibi daha pek çok ünlü isim, LED ışıklı maskelerini yüzlerine takmış halde çekildikleri fotoğrafları peş peşe paylaşıyor. Peki nedir bu LED ışıklı maskeler? İşte detaylar...

Giriş: 28.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:08
Demet Demirkır
Haberler Stil Kırışıklıkları ve lekeleri gidermede yeni trend olan LED ışıklı maskeler popülerlik kazanıyor

Güzellik trendleri her geçen gün değişiyor. Son zamanlarda özellikle Victoria Beckham, Julia Roberts, Chrissy Teigen gibi ünlü isimlerle sıkça gördüğümüz LED ışıklı yüz maskeleri, cilt sarkmasını engellediği, kırışıklıkları giderdiği ve cilt lekelerine iyi geldiği yönündeki çarpıcı iddialarla akılları bir hayli meşgul ediyor? Hollywood yıldızları bu maskeyi yıllar önce keşfetmiş olsa da bizim radarımıza yeni girmiş durumda. Peki gerçekten LED ışıklı maskeler vadedildiği gibi cilde iyi geliyor mu, kırışıklığın önüne geçiyor, lekeleri yok ediyor mu? Uzman isimler yanıtladı...

Victoria Beckham
Victoria Beckham

Medikal Estetik Tıp Derneği Başkanı Dr. Yasemin Savaş, led ışık cilt bakımının, tedavi sırasında cilde sürülen çeşitli serumların cilt altına emiliminde fayda sağladığını söylüyor.

Savaş, "Cildin fizyolojik fonksiyonlarını uyarıp, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Sürülen serumlar yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olur" diyor.

KONTROLLÜ KULLANILMALI

Dermatoloji Derneği'nden Dr. Başak Yalçın, LED yüz maskelerini şöyle tanımlıyor: "LED ışıklı yüz maskeleri, fotobiyomodülasyon (ışıkla tedavi) etkisiyle kırışıklık, deri sarkması ve elastikiyet kaybının düzeltilmesinde destek olarak kullanıma girmiş cihazlardır. 630 nm (nanometre) kırmızı ışık ve 830 nm kızılötesi ışığa yakın bir dalga boyu etkilidir; ancak bu dalga boylarını uygularken verilecek enerji düzeyleri çok hassas ve kontrollü olmalıdır."

"KIRMIZI IŞIK VEREN CİHAZLAR DAHA GÜVENLİ"

Dr. Yalçın, "Tek başına soğuk kırmızı ışık veren cihazlar daha güvenli. Süre olarak 12 dakika deniyor ve bilimsel veriler, bu maskeleri haftada 2 kez 3 ay kullanmak gerektiğini gösteriyor. Seanslar arası ise 72 saatten az olmamalı" diyor.

HANGİ RENK NE İŞE YARIYOR?

Dr. Yasemin Savaş, maskenin yaydığı ışığa bağlı olarak çok sayıda fayda sunduğunu kaydederek, "Örneğin; kırmızı ışık kolajen ve elastin üretimini artırırken, mavi ışık sivilceye neden olan bakterileri hedef alır; yeşil ışık pigmentasyona yardımcı olur ve sarı ışık cildin iyileşmesini sağlar" ifadelerini kullanıyor.

DİKKAT CİLDİNİZ LEKELENEBİLİR!

Dr. Yalçın, kızılötesine yakın olan dalga boyunun ısı üreterek deri lekelenmesini tetikleyebileceğini de söylüyor.

Yalçın, "Mavi ışık (420 nm) LED maskeler de var. Yine aynı şekilde uygulanıyor ama antiinflamatuvar özellik gösterdiği için mavi ışıklı maskeler akne tedavisinde destekleyici olarak kullanılabiliyor" diyor.

KONTROLSÜZ ÜRETİLMİŞ MASKELERE DİKKAT!

Kullanılan maskelerin bilimsel veriler ışığında üretilmiş olduğunun belgelenmesi ve kontrollerinin yapılmış olması gerektiğini söyleyen Yalçın, "Bu gibi cihazlar kontrolsüz olarak üretilip piyasalara sürülme riski taşıyan cihazlardır. Yanlış ürünler etkisiz olmasının ötesinde ciltte ısı üretip başta cilt lekeleri ve kızarıklık artışı gibi birçok soruna neden olabilirler" uyarısında bulunuyor.

Cihaz uygulanırken gözlerin mutlaka korunması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şöyle konuşuyor: "Gözde hasar yapabildiği gösterilmiştir. Bunlara ek olarak bu cihazlarla elde edilecek faydanın kişinin cilt durumuna göre değişkenlik göstereceği bilinmeli ve beklenti çok yüksek tutulmamalıdır."

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
En mikroplu yer neresi diye sorulduğunda pek çok insan anında banyo diyecektir, ancak durum hiç de öyle sanıldığı gibi değil...
Japonlar neden obez değil?
Amerikalıların yaklaşık yüzde 42'si obezken, Japonların sadece yüzde 4,5'i obez. Görünüşe göre Japonya, ismi lazım olmayan bazı zayıflama ilaçlarına ihtiyaç duymayan bir ülke. Japonya'da, yasalara göre her okul profesyonel bir beslenme uzmanı bulundurmak zorunda. Japon hükümeti çıkardıkları yasalarla sizi obez olmaktan adeta koruyor.
Ülkelere göre öpücük haritası
Kimi kültürde dudaktan romantik bir öpücük karında kelebekler uçuruyor, kimi kültürde ise bu öpüşme mide bulandırıcı bulunuyor. Kimi coğrafyada arkadaşlar yanaktan tek öpücükle selamlanıyor kiminde dört öpücüğe kadar çıkıyor. Coğrafyaya göre değişen romantik, şehvetli, gizli, yasaklı öpüşmeler...
5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
Meksika'da, menüsünde sadece dört malzeme bulunan küçük, gösterişsiz bir taco standı Michelin Rehberi tarafından bir yıldızla ödüllendir
Kuru ciltler için Tiktok önerileri
Sürekli gelişen güzellik ve cilt bakımı dünyasında TikTok, özellikle kuru ciltlerle mücadele edenler için çok önemli bir kaynak olmaya başladı. Şaşırdınız mı? Platform, sadece cilt bakımı rutinlerini değil aynı zamanda makyaj seçimlerini de etkileyen trendler ve ipuçları hazinesi haline geldi.
Büyücülükle ün salmış cennet ada: Siquijor
Kötü beslenmenin yeni adı: Ultra işlenmiş gıdalar
Yaklaşık 10 milyon kişiyi kapsayan geniş ve önemli bir araştırmada bilim insanları ultra işlenmiş gıda tüketiminin 32 sağlık sorunuyla ilişkili olduğunu ikna edici kanıtlarla buldular.
Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
Tırnak Sanatçısı Kim Truong ünlülerin çok rağbet ettiği bir tasarımcı.
Gözlüğünüzü yüz şeklinize göre seçin!
Alışveriş sitelerinde görüp çok beğendiğiniz bir güneş gözlüğünü satın aldınız diyelim. Fakat seçtiğiniz güneş gözlüğü modeli, tam yüzünüze oturmadı ya da yüzünüzü daha farklı gösterdi. Güneş gözlüğünüzü hayal ettiğiniz gibi kendinize yakıştıramadıysanız bunun nedeni modelin yüz şekline uygun olmamasından kaynaklanıyor olabilir! Yüz şekline göre güneş gözlüğü seçiminin püf noktalarını sıralıyoruz...
Kruvasanı Fransız mı sandınız?
Kruvasan Fransız değil. Hilal şeklinde ilk halinin Osmanlı İmparatorluğu'nun 1600'lerdeki yenilgisini kutlamak için Viyana'da hazırlandığı (bayraktaki Ay'ı ifade ederek) iddia ediliyor.
Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
Uyku boşanması her ne kadar kulağa olumsuz bir ifadeymiş gibi gelse de aslında pek çok ilişkinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürülmesine yardımcı oluyor. Ancak çiftlerin ayrı ayrı yataklarda uyumasını ifade eden uyku boşanması, herkes için uygun değil. Ayrı yataklarda uyumak, kimi ilişkilerde kişilere konforu getirirken kimilerinde de iletişim eksikliğine yol açıyor
Karakterlerini ele veriyor!
Köpekler sadece başı okşanan, sevilen, besleyip dostluk kurulan evcil hayvanlar değil aynı zamanda sahiplerine ayna tutan canlılar… Öyle ki sahibi olduğunuz köpeğiniz, hakkınızda ipuçları verebiliyor
Yılın rengi seçilmişti... Makyaja böyle yansıyacak!
Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü'ne göre yılın rengi 'Peach Fuzz', yani Şeftali Tüyü olmuştu. Peki moda, sanat, dekorasyon gibi pek çok alanı etkileyen yılın rengi, makyajlara nasıl yansıyor? İşte şeftali tonlarda makyaj için ipuçları...
Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
Gri saç, yıllar boyunca 'yaşlanma'nın bir işareti olarak görülmüş olsa da, son yıllarda bu algı giderek değişiyor. Artık gri saçlar yaş almayla ilişkilendirilmiyor, aksine özgüvenin ve güzelliğin sembolü!
Bu yılın gözde saç kesimleri
Saçlarınızı kestirmeye, dış görünüşünüzde bir yenilik yapmaya hazırsınız ama modelde kararsız mısınız? 2024 yılının popüler saç kesimlerinden ilham almanız için buradayız
Ezbere kütletme sakat ediyor!
Sosyal medyanın etkisiyle halk arasında "kütletme tedavisi" olarak bilinen kayropraktik yöntemine talep arttı. Ancak yapılan yanlış uygulamalar, çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum, kayropraktik yöntemi tercih edecek kişilerin önce bir tıp doktoruna giderek, doğru tanıyı alması gerektiğini ardından ihtiyaç varsa bu yöntemlere başvurması gerektiğini söyledi. Çorum, "Tek başına kütletmenin hiçbir anlamı yoktur" dedi
Yok gibi görünen makyajdan sonra yok gibi görünen oje!
Onlarca ürünün kullanıldığı fakat sonuç itibariyle 'yok gibi görünen makyaj' trendini mutlaka duymuşsunuzdur. İşte bahar ve yaz aylarında yok gibi görünen makyajdan sonra yok gibi görünen ojeler, kısa tırnaklı ve bakımlı eller oldukça popüler olacak gibi gözüküyor...
Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
Mermer gibi pürüzsüz ciltleriyle nam salan Koreli kadınların güzellik rutini son yıllarda dünyada popüler olmuş durumda. Peki dünyaya yayılan ‘glass skin’ trendi nedir, adımları neler?
Metalik renkler, gül desenleri... İşte 2024'ün modası!
2024 yılının bahar ve yaz aylarında neler giyeceğiz? Yeni sezonda hangi renkler, desenler ön planda? Elbiseler, pantolonlar hangi kesim tercih edilecek? İşte 2024 bahar/yaz sezonunda kadın modasında öne çıkacak trendler…
Sezonun erkek giyim trendleri!
Havalar henüz tam anlamıyla ısınmış sayılmaz. Ancak bahar ayları kapıda! Peki önümüzde erkek modası için hangi trendler göze çarpıyor? İşte makosen ayakkabılardan turuncu parçalara, denim takımlardan natürel renklere erkek modasında öne çıkacak trendler...
TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
Sosyal medyanın da etkisiyle moda kavramı dönüşüyor, kendini yeniliyor. Ancak TikTok'ta ortaya çıkan akımla moda, geçmişe döndü! Bu trendin ismi ise 'mob wife'... Peki, bu akım nedir ve neden bu kadar ilgi görüyor?
190 milyon kadının sorunu! Teşhis için 12 yıl bekliyorlar
Dünya genelinde yaklaşık 190 milyon kadını etkileyen çikolata kisti (endometriozis) genelde herhangi bir belirti vermiyor. En çok üreme çağındaki kadınları tehdit eden hastalık, bulgu verdiğinde de şiddetli ağrı ve kısırlıkla kendini gösteriyor. Erken yaşta adet görmek, sık adet görmek, adet döneminde yoğun kanama, kısırlık öyküsü ve hiç doğum yapmamış olmak riskleri artıran faktörlerden... Doç. Dr. Sinem Ertaş, kadınların ilk şikâyetlerinin başlamasından kesin tanı alınmasına kadar geçen sürenin oldukça uzun olduğunu belirterek, "Ortalama bu süre 8 ile 12 yıl arasında değişiyor" dedi
Fiyonkları büyüten moda akımı
Soft renkler, fiyonklar, tüller, inciler, minik çiçekli elbiseler... Eğer bu parçalara gardrobunuzda sık sık yer veriyorsanız, kesinlikle yalnız değilsiniz. Çünkü 'coquette' adı verilen bu moda akımının milyonlarca takipçisi var!
Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
Moda ve edebiyat iki zıt kutup gibi görünse de bu düşünce çok da doğru değil. Bu yüzden pek çok tasarımcı ve moda evi edebiyattan ilham alıyor ve kitapları fikirlerini paylaşmanın bir yolu olarak görüyor
Modern ebeveynlerin takıntıları
Siz de modern ebeveynlerin çocuklar üzerinde uygulamayı takıntı haline getirdiği sinir bozucu alışkanlıklardan yaka silktiniz mi? Öyleyse hep birlikte haykıralım: Çocukları rahat bırakın!
İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
1928’de Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle meyve fidanı ve bahçıvan yetiştirmek için kurulan Büyükdere Fidanlığı tüm binalarıyla ve bitki örtüsüyle bir süredir yeniden faaliyette. 300 bin m2lik fidanlığın en önemli özelliği içerisindeki Bahçıvanlık Okulu. Okul 27 yıl sonra yeni mezunlarını vermeye başladı.
Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
Sevdiğimiz bir diziyi kaç kez izlediğimizin bir önemi var mı? Dijital platformlarla birlikte yüzlerce seçeneğimiz olsa da dönüp dolaşıp aynı dizileri izliyoruz. Dizinin başını da sonunu da ezbere bilsek de, onları yine yeniden izlemek muhtemelen bizi hep mutlu edecek. Aslında bilim de bunu söylüyor. Dizi izleyicilerini bile ikiye bölen Rachel ve Ross'un ilişkiye ara verip vermedikleri konusundaki kavgalarını izlemek, daha önce izlemediğimiz bir şeyi izlemekten çok daha kolay ve keyifli...
Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
Sabahları uyanır uyanmaz cep telefonuna bakmayan yoktur! Cep telefonları sayesinde çoğu işimizi hallediyor, günün yorgunluğunu sosyal medyamızda atıyoruz. Zamanımızın çoğu, mavi ekran karşısında geçiyor. Bunun genel ve ruh sağlığımız üzerindeki bedelini uzmanlar açıklıyor ve günde 'sadece 2-3 saat kullanın' diyor. Peki ya cep telefonları sizin ne kadar vaktinizi alıyor? Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
Son yılların en popüler yoga eğitmenlerinden biri olan Çetin Çetintaş'ın ismi karanlık inziva uygulaması ile gündemde. Ünlü manken Çağla Şıkel'in ve popüler isimlerin karanlık inzivaya çekilmesi, o anların sosyal medyada yayınlanması çeşitli tepkilere yol açtı. Kimi karanlıkta aç ve susuz kalmayı anlamsız buldu, kimi bu konuyu ti'ye alan videolar çekti, kimi ise bu uygulamanın çok eskiye dayandığını belirtti. İşin aslını Çetin Çetintaş'a sorduk, Çetintaş ise "Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil" dedi ve uygulamanın binlerce yıllık bir tarihi olduğundan; üstelik karanlık inzivanın gençleştirdiğine dair yapılan bilimsel çalışmalardan bahsetti. Habertürk'ten Esra Şaşmaz'ın röportajı...
2024 tırnak trendleri
Bunlar 2024 yılında her yerde göreceğimiz tırnak tasarımları ve renk tonları. Nail art konusunda son derece başarılı stüdyolardan çıkmış, gözlerinizi alamayacağınız parlak kırmızılarla ve sanatsal desenlerle bezenmiş en güzel örnekler.
Yeni akım: Böceklere öncelik veren bahçecilik
Dünyanın dört bir yanında bahçıvanlar yeni bir anlayışla artık bitkilere değil böceklere öncelik veren bir bahçecilik yapıyor. Benim bahçem öncelikle böcekler içindir diyen ve saatlerini sadece karınlarını doyuran çeşitli böcekleri izleyerek geçiren insanların sayısında da dünya genelinde atış var. Bu neden olabilir?
Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
Avrupa'da yaşayacak, ziyaret edecek ya da yatırım yapacak olsaydınız bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
Doğru yıkanmanın incelikleri
Doğru beden temizliğine dair bildiklerinizi unutun! Önemli olan vücudun her yerini köpük köpük yıkamak değil. Ne sıklıkta, ne kadar süreyle, nasıl yıkanmalı? Tüm incelikleriyle temizlenme rehberi…
Yeni trend: Gamze estetiği
Doğal olarak, yalnızca gamzeli doğduysanız gamzeleriniz olabilir. Ama artık gamzeleriniz olmadığı için üzülmenize gerek yok! Eğer isterseniz 'yanak gamzesi estetiği'yle yanaklarınızda bir çift gamzeye sahip olmanız mümkün...
Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
Uzmanlar çanta ya da araba gibi eşyalar aracılığıyla statü sergilemekten uzaklaştığımızı, artık "mükemmel yüzün" peşinde olduğumuzu savunuyor. Uzaktan çalışma ile insanlar çantanızı ya da ayakkabılarınızı değil yüzünüzü görüyor. Görüntünün sözden daha önemli olduğu bir kültüre doğru ilerliyoruz. Bu yüzden insanların estetik cerrahlara ünlülerin fotoğraflarını değil, kendilerinin filtreli selfielerini götürüyor.
Karbon emisyonunuzu hızlıca azaltmanın 6 yolu
Güncel global krizlerin en büyüklerinden birinin iklim değişikliği olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Global sera gazı salınımını hızlı bir şekilde azaltma gerekliliği gün geçtikçe artıyor. Peki bunun için neler yapabilirsiniz? Yapabilecekleriniz arasında daha az et yemekten daha az uçağa binmeye kadar pek çok şey var.
Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
Bu yıl öfkeli protestoların gölgesinde kalmış gibi görünse de Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki kostümler dikkat çekti. Şarkılardan da sahne performanslarından da rol çaldı
En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
Yıllara göre en uzun saatleri kimle ya da kimlerle geçirdiğinize dair yapılan çalışma, zaman hakkındaki düşüncelerinizi ve hislerinizi sorgulatacak cinsten. Hayattaki önceliklerinize dair bir ‘hatırlatma’ yazısı…
"Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
Günlük hayatımız hep bir koşturma içinde geçiyor; işe yetişmek, aileyle vakit geçirmek, kendine vakit ayırmak, ev işlerini yapmak... Sürekli uğraşmamız gereken şeyler olduğu gibi dinlenmeye de ihtiyacımız var, ancak bu konu kadınlar için daha zor. Bloom UK tarafından yapılan araştırmaya göre, 10 kadından 9'u iş ve kişisel yaşamı arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığını söylüyor. Ev işlerinde de sorumluluğun çoğunluğu kadınlarda. Bu durum "rahatlama boşluğu" (rest gap) tanımını ortaya çıkardı. Peki nedir bu kavram ve kadınların neden daha yorgun hissetmesine sebep oluyor?
Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
Yemek en büyük zevklerimizden biri. Ama gene de bazı çok bilinen ve belli ülke ve kültürlerle bağdaştırılan yemeklerin sandığınızdan çok daha başka köklerden geldiğini bilmiyor olabilirsiniz.
Artık ‘kirli olmak’ trend
Farklı olmak adına ne kadar kirli görünebilirsiniz? Moda dünyası ezberleri boza boza geliyor
Yeni trend: Kahvaltıda sebze
Araştırmacılar kısa zaman önce, nişasta içermeyen sebzeler gibi belli gıdaların karbonhidratlardan önce tüketildiklerinde, ilk önce karbonhidrat tüketmeye kıyasla daha düşük ve daha sağlıklı bir kan şekeri seviyesine neden olabileceklerini buldu.
Evlenince düzelir mi?
"Evlenince düzelir" diye başlanan nice ilişkinin içinde ne çok insan mutsuzluğa mahkum oldu... Oysa araştırmalar, 25'inden sonra insanların çok zor değiştiğini gösteriyor.
İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
Burnunuzu tıkamadan dolaşabileceğiniz, 10 güzel kokulu Avrupa şehri belirlendi
Ebeveynlerin tercihi değişti
İnternetteki manzara git gide karanlık hale geliyor. Pek çok ebeveyn için 'paylaşım' artık demode, 'mahremiyet' ise trend oldu diyebiliriz
En ünlü 54 antik kent Google haritasında!
Kent, mimarlık ve tasarım içerikleri üreten Kaan Çorbacı en önemli antik kentlerimizi google haritasına taşıdı.
Z kuşağı nasıl para kazanacak?
Z kuşağı, 1997 ile 2012 yılları arasında doğan yaklaşık 2 milyar kişi. Telefon bağımlısı, teknoloji meraklısı Z kuşağı hakkında endişelenmeyi bir kenara bırakabiliriz. Çünkü yapılan araştırmalara göre Z kuşağı yoksul olmayacak. Y kuşağı ve baby boomerlar hayatlarının bu aşamasında ne yazık ki daha fakirdi.
"Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
Muğla'da, 51 yaşındaki Özlem Schlammer, kurduğu düzenekle tilki yakalayıp, tüfekle öldüren komşusu İlhan A.'yı ihbar etti. Olaya ilişkin tutanak tutulurken, Schlammer, İlhan A. ve ailesi hakkında tehdit ve darp iddiasıyla suç duyusunda bulundu. 3 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verilirken, Özlem Schlammer, "Silahlarla çiftliğime girip, üzerime yürüdüler. Tanık olmamı engellemek istediler. İlhan A.'nın oğlu da orman yolunda beni hayvanlarımla yalnız yakaladı. 'Tanık olmayacaksın' diye bağırdı. Kullandığı traktörü üzerime sürüp çarptı" dedi
İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
İspanya, Filistin devletini bugün resmi olarak tanıyor. İspanya Başbakanı Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" açıklamasını yaptı.
Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyar TL değerinde kaçakçılık girişimine engel olunarak tarihi bir yakalamaya imza attı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kocaeli Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda ise yaklaşık 22 milyon TL değerinde muhtelif türde ticari eşya yakalandı
TMSF'den satılık yalı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkardı
Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu. Arjantinli golcü, sahaya, Fenerbahçeli yıldızla özdeşleşen "Beni Sev" şarkısıyla çıkarken, ardından ise "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı. Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in ise sahaya Filistin bayrağıyla çıkması büyük alkış aldı. İşte Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıkış anları...
Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
Kalp hastalıklarına davetiye çıkaran risk faktörlerinin çoğunu biliyor olsak da yeterli bilinç düzeyinde değiliz. Bu konuda net bildiklerimiz yanında az bildiklerimiz ve hiç bilmediklerimiz de var. “Kısa boy” ve “uzun çalışma saatleri” onlardan ikisi. Araştırmalar kısa boylu kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma risklerinin uzun boylulara göre 1,5 kat fazla olabileceğini gösteriyor. Haftada 55 saatten fazla çalışan bir kişide ise 35-40 saat çalışanlarla karşılaştırıldığında kardiyovasküler hastalık riskinde yüzde 13, felç riskinde yüzde 33 artış görüldüğü belirtiliyor. İşte detaylar. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu yazdı
İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
İsrail, dünyadan gelen tepkilere rağmen durmak bilmiyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a sığınan Filistinlilere yönelik saldırıları gece boyunca devam etti
"Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı. Akkaya, 15 yaşındaki kızının kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini söyledi; "Polislere, 'Beni dövdü' diyerek itibar suikastine geçti"
Bodrum'da evlendiler
Fenerbahçeli milli futbolcu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pekdemir ile hayatını birleştirdi. Düğüne katılan yeşil sahaların birçok yıldızı, meslektaşlarının mutluluğunu paylaştı
Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
Trendyol Süper Lig'de 24. kez şampiyon olan ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray, kupalarını muhteşem bir törenle kaldırdı. Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray'ın kadın futbol takımı da RAMS Park'ta düzenlenen törenle kupalarını aldı. İşte o anlar...
6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 10 kişiden 8’inin cenazesi Diyarbakır’da defnedildi. Kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Sultan Acet ve 6 yaşındaki oğlu Taha’nın, baba Hacı Acet’le birlikte kemik kanseri olan Taha'nın tedavisi için İstanbul'a gittikleri öğrenildi. 33 yaşındaki İpek Taraman, 35 yaşındaki eşi Serhat Taraman ve 3 yaşındaki kızları Elif Taraman’ın ise Kurban Bayramı'nı geçirmek için İstanbul'a gittiği belirtildi
Cimbom'dan büyük kutlama!
Galatasaray, Süper Lig'deki 24'üncü şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı. RAMS Park adeta sarı-kırmızıya boyanırken, stadyumdaki özel ışık ve lazer şovları nefes kesti. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasından kareler...
Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
İtalya'nın Venedik kenti, 'aşırı turizm' endişeleri nedeniyle Venedik'e gelen turistler için 'giriş ücreti' sistemi kurmuş ve fiyatı 5 euro olarak belirlemişti. Venedik kente giriş ücreti sistemi ile kısa sürede 1 milyon euro'ya yakın para kazansa da turist sayısını azaltmada başarısız oldu
Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
Papua Yeni Gine hükümeti, 24 Mayıs’ta meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.
Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
Kadrosuzluktan emekliye sevk edilen ancak emekli aylığı bağlanamamış askerlerin yüzü gülecek. 5434 Sayılı Kanun kapsamında yer alıp kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen askerlere, kadın ve erkek 25 hizmet yılını doldurmaları halinde yaş şartı aranmaksızın emekli aylığı bağlanacak. Bu haktan, 1 Şubat 2018 tarihinden sonra kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiş olup emekli aylığı bağlanmamış olanlar da yararlanacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi...
Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Habertürk'e yaptığı açıklamada, sokak köpekleri hakkında, "Tedbir alınmalı" mesajını verdi. Yeni anayasa konusuna da değinen İYİ Parti lideri, "Biz diyoruz ki, parlamenter sistem olmayacaksa bile bu sistemin onarılması lazım" ifadelerini kullandı
Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in saldırısı karşısında tepki gösteren Doğu Demirkol da yaz boyunca oynayacağı oyunların gelirini Filisten'e bağışlayacağını açıkladı
Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Kastamonu, Karabük, Muğla, Denizli, Adana ve Mersin’de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında devam etmesi bekleniyor