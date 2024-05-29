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Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı!

Ünlüler, kendilerini ve çocuklarını sosyal medya bağımlılığından korumak için telefon kullanmamaya çalışıyor. Penélope Cruz akıllı telefonun çocuklar ve gençler üzerinde yapılan acımasız bir deney olduğunu, Lily Allen ise şeytani bir icat olduğunu düşünüyor.

Giriş: 29.05.2024 - 08:05 Güncelleme: 29.05.2024 - 08:05
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Ünlülerin akıllı telefonlarla imtihanı: Bu şeytani bir icat

İngiliz şarkıcı Lily Allen çocuk telefonu kullandığını, telefondaki ebeveyninin kocası aktör David Harbour olduğunu açıkladı. Bu sebeple de telefonundaki uygulamaları, ebeveyni olarak, eşinin kontrol ettiğini söyledi. Allen, telefon kullanımını sınırlamak için bu kadar çaba sarf etmesinin nedenini, sosyal medyanın bağımlılık yapıcı etkilerinden endişe duymasına bağladı.

Allen, The Sunday Times'a verdiği bir röportajda akıllı telefon kullanımını nasıl sınırladığını anlattı. 39 yaşındaki Lily Allen, telefonundaki uygulamaları, kocası David Harbour'un kontrol ettiğini söyledi.

Allen: Bu şeytani bir icat

Akıllı telefonlar beni daha yaratıcı yapmıyor ya da hayatımın kalitesini artırmıyorlar. Bunu tersini söyleyecek kimseyi tanımıyorum diyor Allen.

"Bence akıllı telefonlar bizim türümüzü yok etti. Bağımlılık yaratacak şekilde tasarlanmış olmaları korkunç. Bazılarımız diğerlerine göre daha kolay bağımlı olabilecek kişiliklere sahip. Bu şeytani bir icat."

Ayrıca, çocukların 14 yaşına kadar akıllı telefon kullanmaması gerektiğini anlatan bir kitap okuduktan sonra kızlarının akıllı telefonlarını ellerinden aldığını da sözlerine ekledi.

Allen bu konuda konuşan tek ünlü değil

Allen, sosyal medyanın tehlikeleri ve çocukların akıllı telefon sahibi olmalarına izin verilmesi konusunda konuşan tek ünlü değil.

Penélope Cruz da Elle dergisine verdiği birkaç ay önceki röportajında çocuklarının sosyal medya kullanmasına ilişkin endişelerini paylaştı. Cruz, "manipüle edilmek çok kolay, özellikle de henüz gelişmesini tamamlamamış bir beyne sahipseniz. Peki bunun bedelini kim ödüyor? Biz değil. Çünkü biz BlackBerry'nin nasıl çalıştığını 25 yaşında öğrenen bir nesildik. Bu, çocuklar ve gençler üzerinde yapılan acımasız bir deney" dedi.

Jesse Plemons'tan 2 çocuğu olan Kirsten Dunst nisanda Variety'ye verdiği demeçte, dışarıda yemek yerken ailesinden hiç kimsenin telefon kullanmasına izin vermediğini söyledi. Dunst, bir yemek masasına oturduğunda sohbet edemeyecek çocuklar yetiştirmek istemiyorum, bu yüzden iki oğlumu da ekranlardan ve inernetten uzak tutarak büyütmeyi tercih ediyorum, dedi.

Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates bile çocuklarının 14 yaşına kadar cep telefonu almasına izin vermedi.

Teknoloji endüstrisi çocukları meta gibi görüyor

Mayıs ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından hazırlatılan 142 sayfalık bir rapora göre, çocukların 13 yaşına kadar akıllı telefonlardan, 18 yaşına kadar da sosyal medyadan men edilmesi gerekiyor. Raporda, teknoloji endüstrisinin çocukları “meta” ve “sonu gelmeyen bildirimlerin hedefi” haline getirdiği belirtildi.

Raporda çocukların 11 yaşından önce cep telefonu sahibi olmasına izin verilmemesi, 13 yaşından önce sosyal medyadan men edilmeleri ve 15-18 yaşları arasında sosyal medya erişiminin ‘ahlaki düşünceye’ sahip olanlarla ‘sınırlandırılması’ gerektiği belirtildi.

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