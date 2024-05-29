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Cannes'ın en cesur 13 kıyafeti

2024 Cannes Film Festivali'nde giyilen en cesur kıyafetler kimlerindi? Ünlüler bu yılki Fransız etkinliğine en çılgın, en dekolteli ve en heykelsi görünümlerle katıldılar. Kimi laleye benzedi kimi de midyeye.

Giriş: 29.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 29.05.2024 - 01:25
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Cannes'ın en cesur 13 kıyafeti

Naomi Campbell

Campbell kırmızı halıda giydiği bu Chanel elbiseyi, 1997 Paris Moda Haftası'nda giymişti. Elbise ışıltılı bir görünüme, inci askılara ve cesur bir eteğe sahip.

Rahi Chadda

Rahi Chadda kahverengi deri ceketinin altına krem renkte bir gömlek giyerek yürüdü. Ancak ceketi alışılmışın dışındaydı. Ceket sanki kendisine büyük gelmişti.

Iris Mittenaere

Stephane Rolland imzalı, siyah şifon kollu, yırtmaçlı, şifon elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen eski Kainat Güzeli Iris Mittenaere, göğsündeki, sırtındaki ve kollarındaki altın süslemelerle gerçekten gözleri yuvalarından çıkardı. Yürüyen bir sanat eseri gibiydi...

Teyana Taylor

Alton Mason

Louis Gabriel Nouchi tarafından tasarlanan gri bir takım elbiseyle festivale katılan Alton Mason'ın kıyafeti yukarıdan aşağıya girdaplı bir baskıya sahipti. Belden oturmalı ceketiyle oldukça farklıydı ve bol uzun pantolonun üzerine elmas bir kolye takmıştı.

Eva Longoria

Elie Saab'ın tasarladığı ışıltılı bir elbise giyen Eva Longoria'nın giysisi göğüs dekolteliydi ve boylu boyunca ince yırtmaçlara sahipti. Elbise ne kadar cüretkâr olsa da son derece zarifti. Longoria elbiseyi elmas küpeler ve gösterişli bir kolye ile tamamlamıştı.

Bella Hadid

Ünlü model, 2016'dan beri sayısız kez katıldığı Cannes'ın gayri resmi kraliçesi haline gelmiş durumda. Saint Laurent koleksiyonundan seçtiği, neredeyse tamamen transparan olan kahverengi bir elbise giyen Hadid elbiseyi açık burunlu deri topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Rawdah Mohamed

Cheney Chan, Norveçli ünlü model için göz alıcı bir parça tasarlamış. Rawdah Mohamed kırmızı halıda bebek mavisi bir midye görüntüsündeydi. Uzun kollu kıyafeti dönüp dolaşıp sarmal halde başının üzerine kadar uzanıyordu.

Didi-Stone

Didi-Stone kırmızı halıda, Star Wars figürlerini andıran kapüşonlu pelerinli siyah bir elbiseyle yürüdü. Ancak bu elbise göğsünün sadece bir tarafını kapatıyor, diğer kısmını açıkta bırakıyordu. Stone cüretkâr kıyafetini elmas küpelerle tamamladı.

Taís Araújo

Taís Araújo'nın metalik elbisesi dalgalı dokulu kumaş parçalarından yapılmış. Elbisenin geniş ve büyük bir eteği, asimetrik kolları ve yüksek bir boyun parçası bulunuyor. Araújo bu elbise ile neredeyse hiç aksesuara ihtiyaç duymamış, sadece küpe takmış.

Demi Moore

Coco Rocha

Winnie Harlow

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