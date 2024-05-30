HT Gastro
Stil

İdeal evlilik yaşı diye bir şey var mı?

"İyi günde, kötü günde evet" deme yaşı çiftten çifte değişse de araştırmalarda ortaya çıkan yaş ortalamalarının bize anlattığı bir şey var. Bölgeler ve cinsiyetler arasında değişen evlenme yaşları, ideal evlilik yaşı hakkında fikir verici olabilir. Ama bir dakika, 'ideal evlilik yaşı' derken hata yapıyor olabilir miyiz?

Giriş: 30.05.2024 - 08:00 Güncelleme: 30.05.2024 - 01:59
Melike Tümer
Haberler Stil İdeal evlilik yaşı diye bir şey var mı?
1

Grafik: Can Baytak

“Benimle ne zaman evlenirsin? 25’inde mi, 40’ında mı?” Avrupa İstatistik Ofisi de bu sorunun yanıtını merak ederek evlenme yaşlarını ülkelere göre tespit etmiş. Elbette her ilişkinin kendi dinamiğine bağlı olarak evlenme yaşı çiftten çifte değişse de ortalamalar bize bir şey anlatıyor. Avrupa ülkelerinde insanlar genellikle 25 ila 40 yaş arasında ilk evliliklerini yapıyor. Ancak ortalama yaş sadece bölgeler arasında değil, cinsiyetler arasında da değişiyor.

2022’de tutulan istatistiğe göre, Avrupa ülkelerinde kadınlar genelde erkeklerden daha genç yaşta evleniyor. Kadın ve erkeklerin ilk evlenme yaşı arasındaki en çarpıcı değişim, Romanya’da. Erkeklerde ortalama 31.2 yaş, kadınlarda ise 28 yaş evlenmek için ideal bulunuyor. Cinsiyetler arasındaki fark 3 yaştan fazla.

Çalışmada İspanya en ileri yaşta evlenenleri, Türkiye ise en genç yaşta evlenenleri barındıran Avrupa ülkeleri olarak yer alıyor. İspanya’da kadınlar ortalama 34.7 yaşında ilk evliliğini yaparken, Türkiye’de 25.6 yaşında evleniyorlar. İspanyol erkekleri ortalama 36.8 yaşında evlenmeyi tercih ederken, Türk erkekleri 28.3 yaşında evleniyor.

2

Bu ortalama yaşlar ideal yaş olarak kabul edilebilir mi? Ya da şöyle soralım: İdeal evlilik yaşı diye bir şey var mıdır?

Evlilik ilk olarak aşk, sevgi, bağlılık gibi kelimeleri çağrıştırsa da evlilikle ilişikli bir kelime daha vardır: Sorumluluk” diyen Klinik Psikolog Merve Öz, “Evlilikle birlikte sorumluluk artışı da olur. İdeal evlilik yaşından söz etmek bu anlamda doğru olmaz. İdeal evlilik zamanı yerine, sorumluluk almak için istekten ve uyum yakalanan eşten söz etmek daha doğru olur. Kişi, bu sorumluluk için ne zaman hazır olursa evlilik için doğru zaman, o zamandır. Yani ideal evlilik yaşı kişiseldir” diyor.

Evlilikten beklentiye göre kişinin kendini evliliğe hazır hissettiği yaş hem kadınlar hem de erkekler için değişkenlik gösteriyor. Evlilik zamanını belirlerken kişinin öncelikleri; kültürel şartları, sosyal şartları, ekonomik şartları, duygusal şartları, kariyer durumu, psikolojik olgunluğu önem arz ediyor” diyen Öz, bu nedenle evlilik yaşının bazen 20’li, bazen 30’lu, bazen de 40’lı yaşlar olabildiğine işaret ediyor.

3

“YAŞ GEÇİYOR DİYE EVLENİLMEZ”

Peki, mutlu bir evlilik için yaş önemli mi? “Yaş geçiyor diye evlenilmez” diyor Klinik Psikolog Öz, “Mutlu bir evlilik için eşlerin uyumu ve taşıdıkları sorumluluk bilinci yaştan çok daha önemlidir. Ortak gelecek hayal edebildiğiniz, aile kurabilecek sorumluluğa erişmiş, güven veren, iyi günde de kötü günde de yanınızda olacak bir eş bulmak mutluluk için şarttır” diye ekliyor.

4

İSTATİSTİKLERE GÖRE İDEAL EVLENME YAŞI

Araştırmalar, istesek de istemesek de sayıları önümüze seriyor. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nin geçen yıl yayımladığı araştırmaya göre, evlenmek için ideal yaş, 28-32 arası çıktı. Çünkü en çok bu yaş aralığında evliliklerin başarı şansının yüksek olduğu, genellikle en az boşanmanın yaşandığı evlilik yaş aralığı olduğu anlaşıldı.

Boşanmayla sonuçlanan evliliklerde en yaygın evli kalma süresi, 8 yıl olarak ortaya çıktı. Bu, 2021 öncesi rakamlara göre evli kalma süresinde bir artış anlamına geliyor. Covid salgını sırasında boşanmaların ertelenmiş olma ihtimalinin bu sonuçta etkili olduğu düşünülüyor.

ABD Michigan'daki Birmingham Maple Clinic'in evlilik ve aile terapisti Carrie Krawiec de Washington Wedding dergisine, "İlk beş yılda boşanma olasılığının en düşük olduğu ideal evlenme yaşı 28 ila 32 arasıdır. 'Goldilocks teorisi' olarak adlandırılan fikir, bu yaştaki insanların çok yaşlı veya çok genç olmadığı şeklindedir” diyor.

Krawiec, insanların gerçek uyumluluk ile gelip geçici aşk arasındaki farkı anlayacak kadar "yaşlı" olmaları gerektiğini, ancak sadece kendi yöntemlerine göre hareket etmeyecek ve alışkanlıklar ile yaşam tarzında düzeltmeler yapmak istemeyecek kadar “genç" olmaları gerektiğini söylüyor.

Amerikalı evlilik terapisti Alicia Taverner da “Bilimsel açıdan bakıldığında, ön lob beynin en son olgunlaşan kısmıdır ve bu olgunluk 25, hatta 30 yaş gibi geç bir dönemde gerçekleşebilir. 25 yaşından önce alınan yaşam kararları sorunlu olabilir, çünkü bunlar tam bir bilinç olmadan alınır” diyor.

5

SİZİN İÇİN İDEAL EVLİLİK YAŞI KAÇ?

“Evliliğe, belli bir yaş belirlenerek karar verilmez” diyor Klinik Psikolog Merve Öz ve “Evlilik bir yolculuktur. Kişiler bu yolculuğa kiminle çıkacaklarını, yolculuğa çıkmak istedikleri kişiyle yolda karşılaşılan engelleri aşıp aşamayacaklarını kendilerine sorarak evlilik zamanı belirleyebilirler” diye ekliyor. Peki, evlilik yapılan yaş aralığının hangi avantajları, hangi dezavantajları var?

6

20'li yaşlardaki evliliklerin

AVANTAJLARI

- 20’li yaşlar kişilerin birbirine uyum için daha esnek olabildiği yaşlardır.

- Yol arkadaşınızla daha çok anı biriktirme şansını yakalarsınız.

- İyi günde, kötü günde yanınızda olacak insanı bulmanın rahatlığını yaşarsınız.

DEZAVANTAJLARI

- Eğitim hayatı sürüyorsa okurken evlilik yürütmek zor olabilir.

- Ekonomik özgürlük ele alınmadan yapılan evlilikler maddi açıdan yıpratıcı olabilir.

- Her anlamda sorumluluk artışı olur; eşinizin ailesine karşı da sorumlu olursunuz.

- Bireysel kararlar yerine artık ortak kararlar almalısınız.

7

30'lu yaşlardaki evliliklerin

AVANTAJLARI

- 30’lu yaşlar bireylerin kendini daha iyi tanıdıkları yaşlardır. Bu nedenle eş seçimini kendinize daha uygun yapabilirsiniz.

- Ekonomik özgürlüğü sağlamış olacağınız için maddi açıdan ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız daha mümkün olabilir.

- İyi günde de kötü günde de yanınızda olacak insanı bulmanın rahatlığını yaşarsınız.

- Yol arkadaşınızı kendinizi daha iyi tanıdığınız bir dönemde seçtiğiniz için ortak çok noktanız olabilir.

- Sorunlarla baş etme kapasiteniz artacağı için sorunları çözüme kavuşturmanız daha kolay olacaktır.

DEZAVANTAJLARI

- Para harcarken eşinize karşı da sorumluluğunuz olduğu için artık daha dikkatli para harcamanız gerekir.

- Karalarınızda artık yalnız olmadığından ortak kararlar almalısınızdır.

- Sorumluluk artışına, iş yükü artışına hazır olmalısınız. Eşinizin ailesine karşı da sorumlu olacaksınızdır.

8

40'lı yaşlardaki evliliklerin

AVANTAJLARI

- 40’lı yaşlar bireylerin kendini daha da iyi tanıdığı yaşlar olduğu için eş seçiminde daha seçici olurlar ve uyumlu eş seçimi yapabilirler.

- Eşler ortak noktalarının daha farkındadırlar.

- Eşler hayat tecrübesi kazanmış ve olgunlaşmışlardır. Sorunlara daha kolay çözüm bulabilirler.

DEZAVANTAJLARI

- 40 yaş, alışkanlıkları değiştirmek için zor bir yaş olabilir. Kişinin eşi ile uyum sağlaması, bazı konularda esneklik sağlaması zor olabilir.

- Karar alırken ortak kararlar almak zor olabilir.

- Evlilik, sorumluluk da getireceğinden, sorumluluklar artabilir. Yük artışı eşlere ağır gelebilir.

- Sorumluluk artışına, iş yükü artışına hazır olmalısınız. Aileniz genişleyecek ve artık eşinizin ailesine karşı da sorumlu olacaksınız.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Cannes'ın en cesur 13 kıyafeti
2024 Cannes Film Festivali'nde giyilen en cesur kıyafetler kimlerindi? Ünlüler bu yılki Fransız etkinliğine en çılgın, en dekolteli ve en heykelsi görünümlerle katıldılar. Kimi laleye benzedi kimi de midyeye.
Acımasız bir deney, şeytani bir icat
Ünlüler, kendilerini ve çocuklarını sosyal medya bağımlılığından korumak için telefon kullanmamaya çalışıyor. Penélope Cruz akıllı telefonun çocuklar ve gençler üzerinde yapılan acımasız bir deney olduğunu, Lily Allen ise şeytani bir icat olduğunu düşünüyor.
Yazın favori bikini ve mayo modelleri
Soğuk kış günlerini geride bıraktık, şimdi güneşin sıcaklığını hissetmeye hazırız. Tatil için henüz bir plan yapmamış olsanız bile mayo ve bikini alışverişine başlamanın zamanı geldi. O halde gelin bu yılın mayo ve bikini trendlerine göz atalım...
Kızıl maskenin gücü adına!
Kırışıklıkları ve lekeleri gidermede yeni trend olan LED ışıklı maskeler popülerlik kazanıyor. Victoria Beckham, Julia Roberts, Chrissy Teigen gibi daha pek çok ünlü isim, LED ışıklı maskelerini yüzlerine takmış halde çekildikleri fotoğrafları peş peşe paylaşıyor. Peki nedir bu LED ışıklı maskeler? İşte detaylar...
Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
En mikroplu yer neresi diye sorulduğunda pek çok insan anında banyo diyecektir, ancak durum hiç de öyle sanıldığı gibi değil...
Japonlar neden obez değil?
Amerikalıların yaklaşık yüzde 42'si obezken, Japonların sadece yüzde 4,5'i obez. Görünüşe göre Japonya, ismi lazım olmayan bazı zayıflama ilaçlarına ihtiyaç duymayan bir ülke. Japonya'da, yasalara göre her okul profesyonel bir beslenme uzmanı bulundurmak zorunda. Japon hükümeti çıkardıkları yasalarla sizi obez olmaktan adeta koruyor.
Ülkelere göre öpücük haritası
Kimi kültürde dudaktan romantik bir öpücük karında kelebekler uçuruyor, kimi kültürde ise bu öpüşme mide bulandırıcı bulunuyor. Kimi coğrafyada arkadaşlar yanaktan tek öpücükle selamlanıyor kiminde dört öpücüğe kadar çıkıyor. Coğrafyaya göre değişen romantik, şehvetli, gizli, yasaklı öpüşmeler...
5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
Meksika'da, menüsünde sadece dört malzeme bulunan küçük, gösterişsiz bir taco standı Michelin Rehberi tarafından bir yıldızla ödüllendir
Kuru ciltler için Tiktok önerileri
Sürekli gelişen güzellik ve cilt bakımı dünyasında TikTok, özellikle kuru ciltlerle mücadele edenler için çok önemli bir kaynak olmaya başladı. Şaşırdınız mı? Platform, sadece cilt bakımı rutinlerini değil aynı zamanda makyaj seçimlerini de etkileyen trendler ve ipuçları hazinesi haline geldi.
Büyücülükle ün salmış cennet ada: Siquijor
Kötü beslenmenin yeni adı: Ultra işlenmiş gıdalar
Yaklaşık 10 milyon kişiyi kapsayan geniş ve önemli bir araştırmada bilim insanları ultra işlenmiş gıda tüketiminin 32 sağlık sorunuyla ilişkili olduğunu ikna edici kanıtlarla buldular.
Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
Tırnak Sanatçısı Kim Truong ünlülerin çok rağbet ettiği bir tasarımcı.
Gözlüğünüzü yüz şeklinize göre seçin!
Alışveriş sitelerinde görüp çok beğendiğiniz bir güneş gözlüğünü satın aldınız diyelim. Fakat seçtiğiniz güneş gözlüğü modeli, tam yüzünüze oturmadı ya da yüzünüzü daha farklı gösterdi. Güneş gözlüğünüzü hayal ettiğiniz gibi kendinize yakıştıramadıysanız bunun nedeni modelin yüz şekline uygun olmamasından kaynaklanıyor olabilir! Yüz şekline göre güneş gözlüğü seçiminin püf noktalarını sıralıyoruz...
Kruvasanı Fransız mı sandınız?
Kruvasan Fransız değil. Hilal şeklinde ilk halinin Osmanlı İmparatorluğu'nun 1600'lerdeki yenilgisini kutlamak için Viyana'da hazırlandığı (bayraktaki Ay'ı ifade ederek) iddia ediliyor.
Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
Uyku boşanması her ne kadar kulağa olumsuz bir ifadeymiş gibi gelse de aslında pek çok ilişkinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürülmesine yardımcı oluyor. Ancak çiftlerin ayrı ayrı yataklarda uyumasını ifade eden uyku boşanması, herkes için uygun değil. Ayrı yataklarda uyumak, kimi ilişkilerde kişilere konforu getirirken kimilerinde de iletişim eksikliğine yol açıyor
Karakterlerini ele veriyor!
Köpekler sadece başı okşanan, sevilen, besleyip dostluk kurulan evcil hayvanlar değil aynı zamanda sahiplerine ayna tutan canlılar… Öyle ki sahibi olduğunuz köpeğiniz, hakkınızda ipuçları verebiliyor
Yılın rengi seçilmişti... Makyaja böyle yansıyacak!
Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü'ne göre yılın rengi 'Peach Fuzz', yani Şeftali Tüyü olmuştu. Peki moda, sanat, dekorasyon gibi pek çok alanı etkileyen yılın rengi, makyajlara nasıl yansıyor? İşte şeftali tonlarda makyaj için ipuçları...
Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
Gri saç, yıllar boyunca 'yaşlanma'nın bir işareti olarak görülmüş olsa da, son yıllarda bu algı giderek değişiyor. Artık gri saçlar yaş almayla ilişkilendirilmiyor, aksine özgüvenin ve güzelliğin sembolü!
Bu yılın gözde saç kesimleri
Saçlarınızı kestirmeye, dış görünüşünüzde bir yenilik yapmaya hazırsınız ama modelde kararsız mısınız? 2024 yılının popüler saç kesimlerinden ilham almanız için buradayız
Yok gibi görünen makyajdan sonra yok gibi görünen oje!
Onlarca ürünün kullanıldığı fakat sonuç itibariyle 'yok gibi görünen makyaj' trendini mutlaka duymuşsunuzdur. İşte bahar ve yaz aylarında yok gibi görünen makyajdan sonra yok gibi görünen ojeler, kısa tırnaklı ve bakımlı eller oldukça popüler olacak gibi gözüküyor...
Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
Mermer gibi pürüzsüz ciltleriyle nam salan Koreli kadınların güzellik rutini son yıllarda dünyada popüler olmuş durumda. Peki dünyaya yayılan ‘glass skin’ trendi nedir, adımları neler?
Metalik renkler, gül desenleri... İşte 2024'ün modası!
2024 yılının bahar ve yaz aylarında neler giyeceğiz? Yeni sezonda hangi renkler, desenler ön planda? Elbiseler, pantolonlar hangi kesim tercih edilecek? İşte 2024 bahar/yaz sezonunda kadın modasında öne çıkacak trendler…
Sezonun erkek giyim trendleri!
Havalar henüz tam anlamıyla ısınmış sayılmaz. Ancak bahar ayları kapıda! Peki önümüzde erkek modası için hangi trendler göze çarpıyor? İşte makosen ayakkabılardan turuncu parçalara, denim takımlardan natürel renklere erkek modasında öne çıkacak trendler...
TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
Sosyal medyanın da etkisiyle moda kavramı dönüşüyor, kendini yeniliyor. Ancak TikTok'ta ortaya çıkan akımla moda, geçmişe döndü! Bu trendin ismi ise 'mob wife'... Peki, bu akım nedir ve neden bu kadar ilgi görüyor?
190 milyon kadının sorunu! Teşhis için 12 yıl bekliyorlar
Dünya genelinde yaklaşık 190 milyon kadını etkileyen çikolata kisti (endometriozis) genelde herhangi bir belirti vermiyor. En çok üreme çağındaki kadınları tehdit eden hastalık, bulgu verdiğinde de şiddetli ağrı ve kısırlıkla kendini gösteriyor. Erken yaşta adet görmek, sık adet görmek, adet döneminde yoğun kanama, kısırlık öyküsü ve hiç doğum yapmamış olmak riskleri artıran faktörlerden... Doç. Dr. Sinem Ertaş, kadınların ilk şikâyetlerinin başlamasından kesin tanı alınmasına kadar geçen sürenin oldukça uzun olduğunu belirterek, "Ortalama bu süre 8 ile 12 yıl arasında değişiyor" dedi
Fiyonkları büyüten moda akımı
Soft renkler, fiyonklar, tüller, inciler, minik çiçekli elbiseler... Eğer bu parçalara gardrobunuzda sık sık yer veriyorsanız, kesinlikle yalnız değilsiniz. Çünkü 'coquette' adı verilen bu moda akımının milyonlarca takipçisi var!
Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
Moda ve edebiyat iki zıt kutup gibi görünse de bu düşünce çok da doğru değil. Bu yüzden pek çok tasarımcı ve moda evi edebiyattan ilham alıyor ve kitapları fikirlerini paylaşmanın bir yolu olarak görüyor
Modern ebeveynlerin takıntıları
Siz de modern ebeveynlerin çocuklar üzerinde uygulamayı takıntı haline getirdiği sinir bozucu alışkanlıklardan yaka silktiniz mi? Öyleyse hep birlikte haykıralım: Çocukları rahat bırakın!
İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
1928’de Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle meyve fidanı ve bahçıvan yetiştirmek için kurulan Büyükdere Fidanlığı tüm binalarıyla ve bitki örtüsüyle bir süredir yeniden faaliyette. 300 bin m2lik fidanlığın en önemli özelliği içerisindeki Bahçıvanlık Okulu. Okul 27 yıl sonra yeni mezunlarını vermeye başladı.
Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
Sevdiğimiz bir diziyi kaç kez izlediğimizin bir önemi var mı? Dijital platformlarla birlikte yüzlerce seçeneğimiz olsa da dönüp dolaşıp aynı dizileri izliyoruz. Dizinin başını da sonunu da ezbere bilsek de, onları yine yeniden izlemek muhtemelen bizi hep mutlu edecek. Aslında bilim de bunu söylüyor. Dizi izleyicilerini bile ikiye bölen Rachel ve Ross'un ilişkiye ara verip vermedikleri konusundaki kavgalarını izlemek, daha önce izlemediğimiz bir şeyi izlemekten çok daha kolay ve keyifli...
Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
Sabahları uyanır uyanmaz cep telefonuna bakmayan yoktur! Cep telefonları sayesinde çoğu işimizi hallediyor, günün yorgunluğunu sosyal medyamızda atıyoruz. Zamanımızın çoğu, mavi ekran karşısında geçiyor. Bunun genel ve ruh sağlığımız üzerindeki bedelini uzmanlar açıklıyor ve günde 'sadece 2-3 saat kullanın' diyor. Peki ya cep telefonları sizin ne kadar vaktinizi alıyor? Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
Son yılların en popüler yoga eğitmenlerinden biri olan Çetin Çetintaş'ın ismi karanlık inziva uygulaması ile gündemde. Ünlü manken Çağla Şıkel'in ve popüler isimlerin karanlık inzivaya çekilmesi, o anların sosyal medyada yayınlanması çeşitli tepkilere yol açtı. Kimi karanlıkta aç ve susuz kalmayı anlamsız buldu, kimi bu konuyu ti'ye alan videolar çekti, kimi ise bu uygulamanın çok eskiye dayandığını belirtti. İşin aslını Çetin Çetintaş'a sorduk, Çetintaş ise "Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil" dedi ve uygulamanın binlerce yıllık bir tarihi olduğundan; üstelik karanlık inzivanın gençleştirdiğine dair yapılan bilimsel çalışmalardan bahsetti. Habertürk'ten Esra Şaşmaz'ın röportajı...
2024 tırnak trendleri
Bunlar 2024 yılında her yerde göreceğimiz tırnak tasarımları ve renk tonları. Nail art konusunda son derece başarılı stüdyolardan çıkmış, gözlerinizi alamayacağınız parlak kırmızılarla ve sanatsal desenlerle bezenmiş en güzel örnekler.
Yeni akım: Böceklere öncelik veren bahçecilik
Dünyanın dört bir yanında bahçıvanlar yeni bir anlayışla artık bitkilere değil böceklere öncelik veren bir bahçecilik yapıyor. Benim bahçem öncelikle böcekler içindir diyen ve saatlerini sadece karınlarını doyuran çeşitli böcekleri izleyerek geçiren insanların sayısında da dünya genelinde atış var. Bu neden olabilir?
Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
Avrupa'da yaşayacak, ziyaret edecek ya da yatırım yapacak olsaydınız bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
Doğru yıkanmanın incelikleri
Doğru beden temizliğine dair bildiklerinizi unutun! Önemli olan vücudun her yerini köpük köpük yıkamak değil. Ne sıklıkta, ne kadar süreyle, nasıl yıkanmalı? Tüm incelikleriyle temizlenme rehberi…
Yeni trend: Gamze estetiği
Doğal olarak, yalnızca gamzeli doğduysanız gamzeleriniz olabilir. Ama artık gamzeleriniz olmadığı için üzülmenize gerek yok! Eğer isterseniz 'yanak gamzesi estetiği'yle yanaklarınızda bir çift gamzeye sahip olmanız mümkün...
Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
Uzmanlar çanta ya da araba gibi eşyalar aracılığıyla statü sergilemekten uzaklaştığımızı, artık "mükemmel yüzün" peşinde olduğumuzu savunuyor. Uzaktan çalışma ile insanlar çantanızı ya da ayakkabılarınızı değil yüzünüzü görüyor. Görüntünün sözden daha önemli olduğu bir kültüre doğru ilerliyoruz. Bu yüzden insanların estetik cerrahlara ünlülerin fotoğraflarını değil, kendilerinin filtreli selfielerini götürüyor.
Karbon emisyonunuzu hızlıca azaltmanın 6 yolu
Güncel global krizlerin en büyüklerinden birinin iklim değişikliği olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Global sera gazı salınımını hızlı bir şekilde azaltma gerekliliği gün geçtikçe artıyor. Peki bunun için neler yapabilirsiniz? Yapabilecekleriniz arasında daha az et yemekten daha az uçağa binmeye kadar pek çok şey var.
Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
Bu yıl öfkeli protestoların gölgesinde kalmış gibi görünse de Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki kostümler dikkat çekti. Şarkılardan da sahne performanslarından da rol çaldı
En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
Yıllara göre en uzun saatleri kimle ya da kimlerle geçirdiğinize dair yapılan çalışma, zaman hakkındaki düşüncelerinizi ve hislerinizi sorgulatacak cinsten. Hayattaki önceliklerinize dair bir ‘hatırlatma’ yazısı…
"Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
Günlük hayatımız hep bir koşturma içinde geçiyor; işe yetişmek, aileyle vakit geçirmek, kendine vakit ayırmak, ev işlerini yapmak... Sürekli uğraşmamız gereken şeyler olduğu gibi dinlenmeye de ihtiyacımız var, ancak bu konu kadınlar için daha zor. Bloom UK tarafından yapılan araştırmaya göre, 10 kadından 9'u iş ve kişisel yaşamı arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığını söylüyor. Ev işlerinde de sorumluluğun çoğunluğu kadınlarda. Bu durum "rahatlama boşluğu" (rest gap) tanımını ortaya çıkardı. Peki nedir bu kavram ve kadınların neden daha yorgun hissetmesine sebep oluyor?
Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
Yemek en büyük zevklerimizden biri. Ama gene de bazı çok bilinen ve belli ülke ve kültürlerle bağdaştırılan yemeklerin sandığınızdan çok daha başka köklerden geldiğini bilmiyor olabilirsiniz.
Artık ‘kirli olmak’ trend
Farklı olmak adına ne kadar kirli görünebilirsiniz? Moda dünyası ezberleri boza boza geliyor
Yeni trend: Kahvaltıda sebze
Araştırmacılar kısa zaman önce, nişasta içermeyen sebzeler gibi belli gıdaların karbonhidratlardan önce tüketildiklerinde, ilk önce karbonhidrat tüketmeye kıyasla daha düşük ve daha sağlıklı bir kan şekeri seviyesine neden olabileceklerini buldu.
Evlenince düzelir mi?
"Evlenince düzelir" diye başlanan nice ilişkinin içinde ne çok insan mutsuzluğa mahkum oldu... Oysa araştırmalar, 25'inden sonra insanların çok zor değiştiğini gösteriyor.
Ebeveynlerin tercihi değişti
İnternetteki manzara git gide karanlık hale geliyor. Pek çok ebeveyn için 'paylaşım' artık demode, 'mahremiyet' ise trend oldu diyebiliriz
Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Isparta, Burdur, Antalya, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta kuvvetli olması bekleniyor
Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
Önceki gün Adana'da otoyol bariyerlerine çarpan bir Togg T10X'in, yaşanan kaza sonrası çekiciyle olay yerinden götürüldüğü sırada alev alması ve çıkan yangının ardından kullanılamaz hale gelmesi, elektrikli otomobil yangınlarının nasıl söndürüleceği konusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, su ile müdahale edilen bir elektrikli otomobil yangınının sönmek yerine hızlıca daha da yayıldığını vurgularken, bu yangınları söndürmek için özel tekniklerin bilinmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, farklı tip bataryaların farklı söndürme yöntemleri gerektirdiğinden, kullanıcılara araçlarındaki bataryanın cinsini bilmesi de önem arz ediyor. Gerekli durumlarda, bataryanın araç ile bağlantısının kesilmesi de, yangınların önüne geçmede etkili oluyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
İzmir'de, 25 yaşındaki Kamil Yılmaz, önceki gece 48 yaşındaki annesi Sevilay Yılmaz ve 50 yaşındaki babası Hikmet Yılmaz'ı silahla öldürdükten sonra hayatına kıyma girişiminde bulunmuştu. Anne ve baba katili olan Yılmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, cinayetin nedeni de ortaya çıktı...
Mobbing davası için delil toplayın
Gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışanlar mobbing iddiasıyla açtıkları davalarda delil sunamayınca elleri boş dönüyor. Peki mobbinge uğrayanlar ne yapmalı? Mobbing iddiası nasıl kanıtlanabilir? Mobbing davalarında zaman aşımı süresi nedir? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç mobbingle ilgili merak edilenleri yazdı
Uçak motoruna çekilen kişi öldü
Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından Schiphol Havalimanı'nda trajik bir olay meydana geldi. Havayolu şirketi KLM’ye ait bir uçağın çalışan motoruna kapılan bir kişi hayatını kaybetti
Engelli çocuğunu öldürmüştü! Hastanede hayatını kaybetti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Yiğitler Mahallesi'nde ikamet eden kadın, engelli olduğu öğrenilen oğlunu banyoda kesici aletle öldürdükten sonra intihar etti. Oğlu olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Kiracı daireyi çöp eve çevirdi
Isparta'da kiracısını mahkeme kanalıyla çıkaran ev sahibi Aynur Köse, daireye girince gördüğü manzara karşısında kelimenin tam anlamıyla şok yaşadı. Köse, daireye girdiğinde neredeyse tüm odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gördü
TSK'nın en büyük müşterek tatbikatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliğini taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası gerçekleştirildi. Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhasında, planlanan senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilerek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vuruldu
Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos!
Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan Konferans Ligi finalinde Olympiakos, Fiorentina'yı uzatmalarda 116'da fileleri bulan El Kaabi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
'Yüksek Sosyete', 'Behzat Ç.', 'Unutma Beni' ve 'Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında hayata veda etti
Milli Takım'da Çağlar Söyüncü şoku!
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı gerekçesiyle 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.
Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
İzmir Urla'da 30 yaşındaki Semih Kenan Köse'nin markette çıkan "omuz attın" tartışmasında çakıyla öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'nın ise yaralandığı olayla ilgili davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Serkan ve Taylan Bavkır kardeşler adli kontrol şartıyla ve yurt dışı yasağı uygulanarak tahliye edildi. Duruşmada dinlenilen sanık ve tanıklar kavganın nasıl başladığını ve neler yaşandığını ayrıntılarıyla anlattı.
Teknik direktör için tarih verdi!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör seçimine dair önemli bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
Adı Beşiktaş ile anılan Rumen teknik direktör Razvan Lucescu için Yunanistan Süper Ligi ekibi PAOK'tan açıklama yapıldı. Yunan kulüp Rumen hocanın takımdan ayrılmayacağını duyurdu.
Mersin'deki kazada ölü sayısı 12'ye çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde ölümlü trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi heyeti ön raporunda, tutuklu otobüs şoförü Ali Güler'in, ‘tek ve asli kusurlu’ olduğu belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada ölü sayısı 12'ye çıktı
Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda alacağı ücret de gündem oldu. Devler Ligi ön elemesine play-off turundan katılacak olan sarı-kırmızılılar, rakibini elemesi durumunda lig aşamasına kalacak. Sarı-kırmızılılar bu aşamaya kalması durumunda 18,6 milyon Euro gelir elde edecek. UEFA'nın yeni gelir modeline diğer gelir kalemleri ise performansa ve diğer koşullara bağlı olacak
Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
Deniz Akkaya, dün kızıyla ilgili yaşadığı sorunu sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra, kızı A.Ö.'yü kendi isteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korumasına verdiğini açıklamıştı. Habertürk'e konuşan Bakanlık yetkilileri, bunun isteğe bağlı olmadığını ifade ederek, izlenen prosedürü anlattı. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri, anne ile kız arasındaki sorunun artık kamuya mal olduğunu söyleyerek, "Bu paylaşımlar, çocuk için de çok ciddi bir travma olacak. Çocuk ile annenin iletişiminde onarılması çok güç bir yara açtı" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Erden Timur yol ayrımında!
Süper Lig'de üst üste iki şampiyonluk elde eden Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını bugün aldı. Üçüncü kez başkan seçilen Dursun Özbek, yönetim kurulundaki görev dağılımını yarın yapacak. Geleceği merak konusu olan Erden Timur ise yol ayrımında
"Babacığım iyi ki doğdun"
Özge Özacar, nostaljik bir fotoğrafla babasının doğum günün kutladı