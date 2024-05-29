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Yazın favori bikini ve mayo modelleri

Soğuk kış günlerini geride bıraktık, şimdi güneşin sıcaklığını hissetmeye hazırız. Tatil için henüz bir plan yapmamış olsanız bile mayo ve bikini alışverişine başlamanın zamanı geldi. O halde gelin bu yılın mayo ve bikini trendlerine göz atalım...

Giriş: 29.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:47
Habertürk
Haberler Stil Yazın favori bikini ve mayo modelleri
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Soğuk ve rüzgarlı bir kışı atlattıktan hemen sonra, güneşin verdiği o sıcacık hissi hiçbir şey tutamaz. Yaz tatili için henüz planınız olmasa dahi en azından hafta sonu kaçamakları için mayo ve bikini alışverişine başlamak için harika bir zaman.

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Bu yıl dokulu kumaşlar ve asimetrik kesimler plaj modasını yansıtırken, güneşin yansımaları mayo ve bikini modellerini daha da göz alıcı yapıyor. Ayrıca, konforu temel alan modeller ve 90’lar modası bu yıl da devam ediyor. O zaman yılın favori bikini ve mayo trendlerine göz atalım…

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ULTRA FEMİNEN GÖRÜNÜM

Dekorasyondan modaya hemen hemen her yerde karşımıza çıkan ‘coquette’ trendi mayo ve bikini modellerine de yansıyor. Coquette trendi diğer bir deyişle ‘ultra feminen görünüm’ yaz boyunca ön planda olmaya devam edecek. Oxford Sözlüğü’nün ‘flörtöz kadın’ olarak tanımladığı coquette kelimesinden türetilen trend, feminen ve zarif detayları vurguluyor. Yani önümüzdeki günlerde plajlarda bolca fiyonk, bebek pembesi, fırfırlar görmeye hazır olun.

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ZAMANSIZ VE KLASİK

Mayolar, şüphesiz kolay kombinlenebilen parçalar ve her sezon kendini bir şekilde belli ediyor. Ancak Amerikalı sosyal medya fenomeni ve model Sofia Richie ve model Pamela Anderson'ın zarif dönüşü ile gücünü artırıyor. Geriye doğru taranmış saçlar, altın renkteki takılar ve gündüzden geceye geçişin anahtarı transparan elbiselerle sahillerin parlayan yıldızı olmak mümkün.

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ZİNCİRLİ, TAKILI MAYO VE BİKİNİLER

Eğer aksesuarlara önem veren biriyseniz bu trend tam size göre! Plajlar ve sahillerde bolca takı takmak bazen pratik olmuyor. Aksesuarlar denizde kararabiliyor ve kaybolabiliyor. Ancak zincir ve toka detaylı mayo ve bikinilerle hiçbir şeyi kaybetme endişesi olmadan parlayabilirsiniz.

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STRAPLEZ BİKİNİ VE MAYOLAR

70’ler modasının geri dönüşüyle şu sıralar ‘bandeau’ üstler tekrar popüler. Bohem şıklık oluşturan bu kesim plajlar için de oldukça pratik. Kabul edelim ki güneşten ne kadar korunursanız korunun, ister istemez bronzlaşabilirsiniz. Hal böyle olunca fazla asimetrik modellerde oluşan bikini ve mayo izleri çok hoş durmuyor. Straplez bikini ve mayolar bu noktada oldukça kurtarıcı…

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90’LAR MİNİMALİZMİ

Moda dünyasında sanki her yıl 90’ların geri döndüğü söyleyip duruluyor. Ancak plaj modasında bu sene gerçekten 90’lı yıllar hakim… Minimalist modeller, siyah ya da kırmızı gibi düz renkler plajlara sadelik katıyor. Yüksek bel ve oyuk bikini altları bu sene moda olmaya devam ederken bir yandan da 90’ların düşük bel modasına eğilim var.

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NEONLAR GERİDE KALDI, DOĞAL TONLAR YÜKSELİŞTE

2010’larda büyük bir trend olan parlak neon mayolar, yerini doğal renklere bırakıyor. Mayolarda mavi, yeşil, kahverengi ve nötr tonlar ön planda. Bu, modanın genel olarak daha sadeleşmeye yönelmesinin bir parçası. Üstelik toprak tonları ve soft renkler tüm ten renklerine yakışıyor ve dilenirse çeşitli aksesuarlarla kombinlenerek farklı tarzlar oluşturmaya olanak sağlıyor.

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EĞLENCELİ VE ABARTILI DESENLER

Sadeliği öne çıkaran quiet luxury (sessiz lüks) ya da clean girl (temiz kız) trendleri size göre değilse ‘maksimalist’ görünümler de sahilleri hareketlendirecek. Plajda, havuz kenarında turkuazlar ya da mercan tonlarıyla birlikte tropikal, botanik ve egzotik desenler görebiliriz. Bunun yanında son yıllarda ortalığı kasıp kavuran ‘mob wife’ yani mafya üyesinin eşi estetiğinin baş tacı leopar desenleri de dikkat çekici ve eğlenceli…

*Görseller Shutterstock ve AP tarafından servis edilmiştir.

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