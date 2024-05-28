Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
En mikroplu yer neresi diye sorulduğunda pek çok insan anında banyo diyecektir, ancak durum hiç de öyle sanıldığı gibi değil...
Evinizi temiz ve mikroplardan uzak tutmak hiç bitmeyen bir iştir. En mikroplu yerin banyo olduğunu düşünebilirsiniz, ancak mutfak bu konuda daha önde diyebiliriz. The Spruce'a göre mutfak, bakteri üreme potansiyeli nedeniyle en kirli yer.
Bulaşık süngeri mutfaktaki en kirli şey
Bir araştırmada, mutfak süngerinin evinizdeki en kirli şeylerden biri olduğu bulundu. Araştırma, süngerlerin ve bulaşık bezlerinin yüzde 75'inin hem salmonella hem de E. coli içerdiğini buldu. Mutfak lavabolarının yüzde 45'inde olduğu gibi! Bulaşık süngeri günlük olarak kullanıldığında ve çiğ yiyecekler ve pislikler silindiğinde, daha fazla mikroba maruz kalır.
Bulaşık süngeri insan sağlığını tehdit eden pek çok bakteriyi barındırıyor. Süngerleri mutlaka çiğ etten uzak tutmalısınız. En önemlisi de iki haftada bir değiştirilmesi lazım. Uzmanların önerilerine göre tezgah temizliği için kabartma tozu kullanılabilir. Muslukların girintili kısımlarının temizliği için diş ipi ya da kullanmadığınız eski diş fırçalarından faydalanılabilir. Lavabo süzgecini çıkarıp altındaki kalıntıları temizlemek de çok önemli… Özellikle çiğ et ya da yumurta temas ettiyse sonra lavabo deterjan ile mutlaka temizlenmeli.
Baharat rafınız patoljen barındırıyor olabilir
Çapraz kontaminasyon (bakterilerin bir yerden başka yere taşınması) mutfakta sorunludur ve çeşitli yüzeylerde bakteri bıraktığı biliiyor. Amerika Tarım Bakanlığı'nın Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi, katılımcıların simüle edilmiş bir mutfakta yemek hazırlayıp pişirdikleri bir çalışma yürüttü. Hazırlamaları gereken yiyecek, bakteri enjekte edilmiş çiğ hindiydi. Yemek piştikten sonra baharat raflarının yüzde 48'ine bakteri bulaştığı gözlemlendi. Bunun nedeni çiğ ete dokunduktan sonra baharat kaplarına dokunmaktı. Çapraz kontaminasyonun en yüksek buzdolabı kulpları, musluklar ve çöp kutularında olması beklenirken sonucun baharat kavanozları çıkması pek çok insan için enteresan bir bilgi oldu.
Baharat kavanozlarından gıdamıza bulaşan bakteri
Kontamine olmuş kavanozun tutulması ve açılmasıyla eller kontamine oluyor ve baharatı elle gıdalara serperken gıdalar da kontamine oluyor. Bu sorunların önlenmesi için baharat kavanozlarının dışının düzenli olarak sıcak sabunlu suyla temizlenmesi gerekiyor.
Kapı kolları, fırın tutamaçları, çekmece sapları, buzdolabı kulpları, musluklar ve çöp kutuları, kirli ellerle dokunulduğu için bakteri taşıyabiliyor. Yüzeyler pürüzlü ise risk daha da artıyor. Bu yüzeylerde stafilokok ve norovirüs gibi tehlikeli patojenler bulunabiliyor. Bu nedenle bu yüzeylerin her gün sabunlu sıcak suyla silinmesinde fayda var.
Baharat rafınızı nasıl temiz tutarsınız?
Healthline, her yıl dünya çapında 600 milyon insanın yiyeceklerden dolayı hastalandığını bildiriyor. Gıda kaynaklı hastalıkların başlıca nedeni çapraz kontaminasyon. Bu nedenle sadece birkaç kurala uyarak çapraz kontaminasyon olasılığını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Kirli ellerle dokunduğunuz her şey bakterilerin yayılmasına neden olabilir ve bu da gıda kaynaklı bir hastalığa neden olabilir.
Baharat rafınızı ve baharat kavanozlarınızı temiz tutmanın en iyi yolu, baharat kavanozunu tuttuktan sonra ellerinizi düzgün bir şekilde yıkamaktır. Bu, evinizdeki her eşya için geçerli aslında. Food Network'e göre, çiğ yiyeceklerden bulaşan herhangi bir bakteriden kurtulmak için ellerinizi biraz uzun ve doğru bir şekilde yıkamak önemli. Ellerinizi ılık suyla ıslatmalı, sabun eklemeli ve durulayıp kurulamadan önce 10-15 saniye ovmalısınız. Bakterileri de tutabilen bulaşık havluları yerine kağıt havlular kullanın.
Ayrıca bunu çiğ gıdaya her dokunduğunuzda ve baharata ulaşmadan önce de yapmalısınız. Ailenizin tüm üyelerinin bunu yapıp yapmadığına dair herhangi bir şüpheniz varsa, baharat rafınızı ve tek tek baharat kavanozlarını biraz sabunlu ve ılık suyla yıkamak etkili olur.