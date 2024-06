Arkadaş grubunun sinirini bozan o sevgili

SÖYLEMELİ Mİ, SÖYLEMEMELİ Mİ?

Peki, grubun ahengini bozan bu gıcık sevgili için harekete geçmeli misiniz? Yani onu sevmediğinizi, dibine kadar aşık arkadaşınızı üzmek pahasına ona söylemeli misiniz?

En yakın sırdaşınızın kiminle birlikte olduğu konusunda çok az kontrole sahipsinizdir. Zaten bu durum da en yaygın ve derinden hissedilen arkadaşlık bilmecelerinden biridir. Elbette dostunuzun aşkını desteklemek istersiniz ama ya zamanını aşırı inatçı bir boşboğazla harcadığını düşünüyorsanız? Ya o kişinin dostunuz kadar harika biri olmadığını hissediyorsanız?

Romantik ilişkisinin onu çökerttiğini düşünürsek, arkadaşınıza bunu bildirmek sizin sorumluluğunuz diyebilir miyiz?

‘Fighting for Our Friendships: The Science and Art of Conflict and Connection in Women's Relationships’ (Dostluklarımız İçin Mücadele Etmek: Kadın İlişkilerinde Çatışma ve Bağlantı Bilimi ile Sanatı) kitabının yazarı olan arkadaşlık koçu Danielle Bayard Jackson, “Onun arkadaşı olarak benim işim, bu kişinin neden onun için iyi olmadığını hissettiğimi bildirmek” diyor.

İyi ama, bunu söylemek herkes için o kadar da kolay olmasa gerek. Ya arkadaşınızın moralini bozarsanız? Ya aranız bir daha hiç düzelmemecesine bozulursa?

Bu tartışmaların arkadaşlığı öldürecek nitelikte olmasına gerek yok. Her zorlu konuşmada olduğu gibi, bir arkadaşın, karşısındakiyle aynı fikirde olmasa bile, kendini saldırıya uğramış gibi hissetmeyeceği, karşısındakinin fikirlerini kabul edebileceği şekilde diyalog kurmanın yolları var. Arkadaşlık koçu Danielle Bayard Jackson, konuşmanın amacının arkadaşınıza ne gördüğünüzü anlatmak, ona desteğinizi göstermek ve onun bu bilgiye nasıl tepki vereceğine ilişkin beklentilerinizi yönetmek olduğunu söylüyor.