Dostlukla inşa edilen bu ev inanılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin kapıları sonuna kadar açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her ne şekilde olursa olsun, teröre bulaşmamış olma şartıyla, bu ülkenin kapıları da milletimizin gönlü de tüm evlatlarına sonuna kadar açıktır" dedi. Erdoğan, Etiyopya-Somali krizinin Türkiye'de çözümü ile ilgili "Yeni yılın ilk 2 ayında Etiyopya ve Somali'yi ziyaret edeceğim. Güzel bir geleceği tüm dünyaya duyurmuş olduk" dedi. Erdoğan, "Özellikle üniversite gençliğimizin, aile kavramı üzerindeki duruşunun çok farklı olması lazım. Mesela, bizim şu anda üzerinde durduğumuz bir konu, gençler nedense evlenmiyor." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yer alan müzisyen Ferhat Göçer'e, "Sarı Gelin" isimli türküde ve "Islak Islak" adlı şarkıda eşlik etti