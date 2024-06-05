Et, süt ürünleri, yumurta yiyerek büyüdük. Ancak bir şeyin normal ve hatta gerekli olduğuna inanarak büyümüş olmamız, onun sağlığımız veya dünyanın hayrı için en iyi seçim olduğu anlamına gelmiyor.Hayvansal ürünlerden vazgeçme eğiliminin arkasında hayvan refahından ziyade sağlık ve iklim kriziyle ilgili kaygılar yatıyor.

Vejetaryen beslenmede hiçbir hayvan ürünü tüketilmiyor,örneğin; vejetaryen kırmızı et yemez ama peynir tüketebilir. Veganlar ise hayvansal hiçbir ürün tüketmez; yaniet, yumurta, bal, tereyağı, süt dahil hiçbir hayvansal besin tüketmez. Vegan beslenmenin oldukça sert ve katı kuralları var. Genel bir eğilim olarak insanlar yumuşak geçiş için önce vejetaryan oluyor.

Tereyağına yumurta kırmayan da yani ne bileyim...

Bir tavuksuyu çorba yemeyeceksek, tereyağına yumurta kıramayacaksak da batsın bu dünya dediğinizi duyar gibiyiz. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Beslenmenin bir yolu daha var. O da bitkiler!Bitki bazlı ürünlere yönelik talebin dünya genelinde arttığı görülüyor.

Şimdi moda, vegan olmak...

Veganlıkeskisinden çok daha yaygın. İnsanlar hayvansal tarımın çevre üzerindeki etkisinin farkında.Gezegende bitki temelli ve hatta tamamen vegan beslenen milyonlarca insan var; meyvelerden, sebzelerden, kuruyemişlerden, baklagillerden ve tam tahıllardan bol miktarda besin alıyorlar.Fleksiteryen beslenme, hayvansal ürün alımını tamamen kesmek değil azaltmak anlamına geliyor. Bu yaşam tarzı da popülaritesini sürekli artırıyor. İngilizlerin yüzde 91'i artık kendilerini fleksiteryen olarak tanımlıyor.

Bitki bazlı ürünlere yönelik talebin dünya genelinde arttığı görülüyor

Giderek daha fazla insanın hayvansal ürün alımını azaltmasının nedenlerinden biri, sunulan alternatiflerin daha önce hiç olmadığı kadar çok ve cazip olması.Bitkisel beslenme tofu ve brokoliden ibaret değil.Soya, bezelye veya mikoprotein gibi bileşenlerden yapılan burgerler, şimdiye kadar yapılmış gerçeğe en yakın burgerler; her biri geleneksel dana burgerlerine benzer bir görünüm, tat ve dokuya sahip. İnovasyon sadece burgerlerle sınırlı değil. İngiltere'de vegan sosisli rulo gibi hamur işleri, zincirin en çok satan yeni menü öğesi oldu ve satışların 1 milyar £'un üzerine çıkmasına yardımcı oldu. Artık daha gerçekçi vegan tavuk ürünleri süpermarket raflarını süslüyor ve birçok tüketici gerçek bir tavuk nugget ile bitki bazlı bir tavuk arasındaki farkı ayırt edemiyor.

Bitki bazlı beslenme hastalıkları yenmek için de önemli

Bu yılın başlarında yapılan bir araştırmaya göre, yaklaşık 114 milyon Amerikalı sağlık nedenleriyle vegan beslenmeyi planlıyor. Araştırmalar hayvansal ürünlerin tüketimini diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarla ilişkilendiriyor. Başka bir araştırmaya göre, haftada üç parça pastırma yemek bağırsak kanserine yakalanma riskinizi yüzde 20 oranında artırıyor.Diğer taraftan, araştırmalar bitki bazlı gıdaların kanserle ve diğer ciddi hastalıklarla savaştığını ve bunlara karşı koruduğunu gösteriyor.

Yurtdışında restoranlar vegan menülere sahip