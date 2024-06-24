Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.
Yapılan paylaşımda:
"Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri… Çünkü bu bir DNA meselesi. 2024/25 Fenerbahçe İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta." ifadelerine yer verildi.
Sarı-Lacivertlilerde, yeni sezon formaları 2 bin 999 TL'den satışa çıktı.
Birinci forma
İkinci forma