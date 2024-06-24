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        Haberler Gündem Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı

        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı

        Karabük'te çay ocağında arkadaşlarıyla oturan 28 yaşındaki genç kadın eski sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 20:14 Güncelleme: 24.06.2024 - 20:14
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        Oturduğu yerde bıçaklı saldırıya uğradı
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        Karabük'te çay ocağında arkadaşlarıyla birlikte oturan Emine A. (28) yanına gelerek tartıştığı eski sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Genç kadın yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Menderes caddesinde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte çay ocağında oturan Emine A, yanına gelen eski sevgilisi M.D. (31) ile tartıştı.

        ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından M.D. eski sevgilisine bıçakla saldırdı. Emine A., aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Emine A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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