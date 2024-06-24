Almanlar duyurdu: İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
A Milli Takım ile EURO 2024'te ter döken Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Alman basını, Fenerbahçe'nin Ferdi için talep ettiği o bonservis ücretini açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takdir toplayan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu bir süredir Avrupa devlerini peşinde koşturuyor.
Birçok kulüple adı anılan Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund'un ısrarı sürüyor.
Sky Sports Almanya, Borussia Dortmund'un Ian Maatsen'in yerine aradığı sol bek için ilk alternatifinin Ferdi Kadıoğlu olduğunu bir kez daha okuyucularına duyurdu.
Nuri Şahin'in milli futbolcuyu çok istediği ve Dortmund'un başarılı oyuncu ile temasa geçtiği kaydedildi.
30 MİLYON EURO
Öte yandan sarı lacivertli ekibin Ferdi Kadıoğlu'nu satmak için en az 30 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarıldı.
Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.