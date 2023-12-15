Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da, "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları İhlalleri" paneli düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selman Karakul, Filistin topraklarında büyük bir trajedi yaşandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da, "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları İhlalleri" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selman Karakul, Filistin topraklarında büyük bir trajedi yaşandığını söyledi.

        Karakul, Fen - Edebiyat Fakültesinde NKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları İhlalleri" panelinde yaptığı konuşmada, Filistin'de dünyanın en büyük insan hakları ihlallerinden birinin yaşandığına dikkati çekti.

        İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırıların korkunç boyutlara ulaştığına işaret eden Karakul, "İşgal altında Filistin topraklarında yaşanmış olan insan hakları ihlallerinin boyutu modern insan haklarının ortaya çıktığı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük trajedilerden biri." dedi.

        Avrupa'dan gelen Yahudilerin Filistin'de yerleşimci olarak kabul edilmesiyle demografik değişim sürecinin başladığını hatırlatan Karakul, sistematik bir şekilde Filistinlilerin topraklarından sürüldüğünü ifade etti.

        İsrail'in Gazze'de konut ve sağlık tesislerine de saldırılarını hatırlatan Karakul, "Yüzde 90'a yakın Gazze şeridinde ikamet eden Filistinli evini terk etmek zorunda kalıyor. Gideceği bir yer yok. Çünkü kapatılmış bir bölgeden bahsediyoruz. İsrail'in insanları yer değiştirmeye ve ölüme mahkum ettiği korkunç saldırıyla karşı karşıyayız."diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da 250 litre sahte içki yakalandı
        Tekirdağ'da 250 litre sahte içki yakalandı
        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 59 obje ele geçirildi
        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 59 obje ele geçirildi
        Seçil Erzan, avukata, 'Ödeyecek hiçbir şeyim yok, param da yok, adıma da ma...
        Seçil Erzan, avukata, 'Ödeyecek hiçbir şeyim yok, param da yok, adıma da ma...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da 143 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da 143 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi