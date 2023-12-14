Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 59 obje ele geçirildi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Sağlamtaş Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve aralarında bir kolye ile bir heykelin de bulunduğu 59 obje ele geçirildi.

Evdeki define arama dedektörüne de el konularak, E.B. ve H.Ç. gözaltına alındı.