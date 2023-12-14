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        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 59 obje ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:19
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        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 59 obje ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Sağlamtaş Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve aralarında bir kolye ile bir heykelin de bulunduğu 59 obje ele geçirildi.

        Evdeki define arama dedektörüne de el konularak, E.B. ve H.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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