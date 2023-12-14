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        Tekirdağ'da 250 litre sahte içki yakalandı

        Tekirdağ'da 250 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:23
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        Tekirdağ'da 250 litre sahte içki yakalandı
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        Tekirdağ'da 250 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, Hayrabolu ilçesinde bir evde yapılan aramada, 250 litre sahte içki ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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