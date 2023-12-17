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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Tekirdağ'da, yüksek kesimlerdeki karın ardından Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:47
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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Tekirdağ'da, yüksek kesimlerdeki karın ardından Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar beyaza büründü.

        Sağanağın ardından bölgede, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

        Kar ile Ganos Dağı etekleri beyaz örtüyle kaplandı. 5-7 santimetre arasında kar biriken bölgede, yağış yerini sis ve şiddetli rüzgara bıraktı.

        Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte yağış beklenmiyor.

        Vatandaşlardan Anıl Bulut, AA muhabirine, karın herkesi sevindirdiğini söyledi.

        Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğünü ifade eden Bulut, "Kar olduğu zaman kendimizi dışarı atıyoruz. Bu güzelliği kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu kar, su seviyesi azalan barajlarımıza da katkı sağlayacaktır. Yağışların bu şekilde devam etmesini ümit ediyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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