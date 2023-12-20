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        Tekirdağ'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:39
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        Tekirdağ'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçtaki A.D, K.K, A.D ve N.D'nin üstünde 177 uyuşturucu hap, bir miktar bonzai ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirdi.

        Şüphelilerden K.K. ve A.D'nin otomobil hırsızlığı suçundan arandığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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