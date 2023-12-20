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        Tekirdağ'da sis etkili oldu

        Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:45 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:56
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        Tekirdağ'da sis etkili oldu
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        Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

        Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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