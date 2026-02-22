Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Giriş: 22.02.2026 - 12:30
        İlçelerin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin yüksek kesimlerde gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.






