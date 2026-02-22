Canlı
        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Tekirdağ'da gece saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 10:11
        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Tekirdağ'da gece saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

        Başta Malkara, Hayrabolu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinin yüksek kesimleri olmak üzere Ganos Dağı çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, özellikle rakımı yüksek bölgelerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Yetkililer, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunarak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.









