Tekirdağ'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 150 kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 150 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan 150 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43'ü cezaevine teslim edildi. Diğer kişilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.