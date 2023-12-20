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        1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

        1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:46
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        1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti
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        1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik şeref defterini imzalayan Sivri, Vali Soytürk ile bir süre makamında görüştü.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Sivri'ye teşekkür etti.​​​​​​​

        Ziyarette, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu da yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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