1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik şeref defterini imzalayan Sivri, Vali Soytürk ile bir süre makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Sivri'ye teşekkür etti.​​​​​​​

Ziyarette, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu da yer aldı.