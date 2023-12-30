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        Tekirdağ'da sahte içki ele geçirilmesiyle ilgili 6 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polis ekiplerince 1670 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:09
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        Tekirdağ'da sahte içki ele geçirilmesiyle ilgili 6 zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da polis ekiplerince 1670 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Aramada, 1670 litre sahte içki, 45 litre etil alkol, 174 içki aroması, 146 şişe kaçak içki, sahte 1500 bandrol ve 1230 etiket ile 200 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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