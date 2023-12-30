Tekirdağ'da tekstil atölyesinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekstil atölyesinde saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Y.Ö. ve Y.K'nin işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ Adliyesi'ne getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, iki gün önce Nusratlı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine düzenlediği operasyonda 4 kilo 550 gram esrar, 889 kök kenevir, iklimlendirmede kullanılan malzemeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirmişti. İki şüpheli gözaltına alınmıştı.