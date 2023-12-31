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        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

        Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:44
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        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
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        Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Tekirdağ Opet Anadolu Lisesi ile Tekirdağ 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 500 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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