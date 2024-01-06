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        Tekirdağ İl Tarım Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal başkanlığında İl Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:40
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        Tekirdağ İl Tarım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal başkanlığında İl Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, TARSİM A.Ş. hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapıldı.

        2023 yılında ilçe, şube müdürlüklerinin yapmış olduğu çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar, tarım sigortaları, idari para cezaları, ÇKS kayıtları ve destekleme çalışmaları, Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği, Alo174, Cimer başvuruları, hayvan hastalıklarında mihrak çalışmaları gibi ana başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıya, TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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