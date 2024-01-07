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        Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 82 sikke ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 82 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:05
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        Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 82 sikke ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 82 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Önerler Mahallesi'nde takibe aldıkları M.B'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 82 sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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