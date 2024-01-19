AK Parti ve CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayları partililerce karşılandı AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer kentte partililerce karşılandı.

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer kentte partililerce karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Yüksel, Tekirdağ'a döndü.

Yüksel'i parti binasında partililer bayraklar ve meşalelerle karşıladı.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, Erdoğan'a yerel seçimlerde kendisini aday gösterdiği için teşekkür etti.

Tekirdağ'ın her yerinde gönül belediyeciliğini vatandaşlara göstermek istediklerini ifade eden Yüksel, "4,5 yıl Süleymanpaşa belediye başkanlığı yaptım. Hem bu ilçedeki hem de diğer ilçedeki vatandaşlarımız bilir ki gece gündüz demeden çalışarak, büyükşehrin 10 yılda yapamadığını biz neredeyse 4,5 yılda yaptık. Gönül belediyeciliğini seçimden sonra 11 ilçemize yaymak istiyoruz." dedi.

Kentteki bütün vatandaşların belediye başkanı olacağını aktaran Yüksel, ayrım yapmadan herkese karşı eşit olacağını dile getirdi.

Yüksel, hiç bir zaman Türk, Kürt, Sünni, Alevi ayrımı yapmadığını belirterek, "Bize oy verdi, vermedi diye hizmet ayrımı yapmam. Oy vermeyen hizmet götürmemezlik yapmam. Cüneyt Yüksel, CHP'ye, İYİ Parti'ye oy verenlerin de diğer partilerin de belediye başkanıdır. Hiç kimseye kapımızı kapatmadık, hiç kimseye yaparız deyip yapmamazlık yapmadık. Artık Tekirdağ'da bakarız devri bitti, yaparız devri geliyor." diye konuştu.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de Yüksel ile 31 Mart'a kadar sahada olacaklarını, Tekirdağ'daki belediyeleri kazanmak için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

- CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yüceer, partililerle buluştu

CHP'nin yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Candan Yüceer de partisinin il başkanlığı önünde partililerle bir araya geldi.

Partililere seslenen Yüceer, Tekirdağ milletvekilliği görevinin ardından büyükşehir belediye başkan adaylığı olarak mücadelesine devam edeceğini ifade etti.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Yüceer, "Sizlerin desteği ve genel başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde aday seçilmenin gurur ve heyecanını yaşıyorum. Tekirdağ'a hizmet etme görevine beni layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekilliği döneminde kentin bütün sorunları için mücadele ettiğini anlatan Yüceer, halka hizmet yarışında bayrağı Kadir Albayrak'tan devralacaklarını belirtti.

Yüceer, "Örgütümüzle, partililerimizle, ilçe adaylarımızla uyum içinde destan yazmak için çalışacağız. 2019 seçimlerinde büyükşehir ve 7 ilçe belediyesini kazandık. Bu seçimde diğer ilçeleri de kazanmak için çalışacağız." dedi.