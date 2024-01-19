Ergene Belediyesi tarafından 14 Şubat'ta toplu nikah töreni düzenlenecek.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada evlilik tarihi olarak 14 Şubat gibi özel bir günü seçmek isteyen çiftlerin, belediyeye yoğun olarak nikah başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Belediye tarafından her yıl geleneksel hale getirilen tören kayıtlarının devam ettiğini ifade eden Yüksel, bu yıl da güzel ve şenlik havasında organizasyon yapılacağını kaydetti.

- Çorlu Belediyesi yarıyıl şenlikleri başlıyor

Çorlu Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için eğlence programları hazırlandı.

Ücretsiz olarak düzenlenecek olan organizasyon kapsamında buz pisti açılışı gerçekleştirilecek ve tiyatro gösterileri sergilenecek.

Şenlik kapsamında belediye önünde konuşlanacak buz pisti, hafta içi 10.00 - 20.00, hafta sonları ise 10.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, şenlik kapsamında 22 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde tiyatro gösterilerinin düzenleneceğini belirtti.