Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Tekirdağ'da sanayicilere eğitim veriliyor
Tekirdağ'da Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında sanayicilere proje yazma eğitimi veriliyor.
Tekirdağ'da Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında sanayicilere proje yazma eğitimi veriliyor.
Dünya Bankasının desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen 450 milyon dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında sanayicilere eğitim verilmeye başladı.
KOSGEB Tekirdağ Müdürlüğünde güneş enerji santrali, verimlilik, atık geri dönüşümü ve döngüsel ekonomi konularında yapılacak yatırımların destekleneceği proje teklif çağrıları ile ilgili belgelerin hazırlanmasına ilişkin 3 hafta boyunca eğitimler devam edecek.
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