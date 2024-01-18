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        Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Tekirdağ'da sanayicilere eğitim veriliyor

        Tekirdağ'da Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında sanayicilere proje yazma eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:21
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        Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Tekirdağ'da sanayicilere eğitim veriliyor
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        Tekirdağ'da Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında sanayicilere proje yazma eğitimi veriliyor.

        Dünya Bankasının desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen 450 milyon dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında sanayicilere eğitim verilmeye başladı.

        KOSGEB Tekirdağ Müdürlüğünde güneş enerji santrali, verimlilik, atık geri dönüşümü ve döngüsel ekonomi konularında yapılacak yatırımların destekleneceği proje teklif çağrıları ile ilgili belgelerin hazırlanmasına ilişkin 3 hafta boyunca eğitimler devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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