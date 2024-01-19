Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çerkezköy, Malkara ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 106 gram esrar, 58 gram bonzai, 32 gram sentetik uyuşturucu, 250 uyuşturucu hap, 2 kurusıkı tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.
Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
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