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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:18
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çerkezköy, Malkara ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 106 gram esrar, 58 gram bonzai, 32 gram sentetik uyuşturucu, 250 uyuşturucu hap, 2 kurusıkı tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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