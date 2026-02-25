Canlı
        Tekirdağ Haberleri

        Buz pateni sporcusu Kerem Örkmez'in hedefi Türkiye şampiyonasında madalya

        Tekirdağ'da bir yıl önce buz patenine başlayan 7 yaşındaki Kerem Örkmez, kısa sürede elde ettiği derecelerle Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:52
        Buz pateni sporcusu Kerem Örkmez'in hedefi Türkiye şampiyonasında madalya

        Tekirdağ'da bir yıl önce buz patenine başlayan 7 yaşındaki Kerem Örkmez, kısa sürede elde ettiği derecelerle Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

        Minik sporcu, buz patenine başladıktan sonra kendini geliştirerek yarışmalara katılmaya başladı.

        Örkmez, Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Tekirdağ’da düzenlenen Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması ile Bursa’da gerçekleştirilen 2. Bölge Yarışması’nda ikincilik elde etti.

        Kısa sürede önemli dereceler elde eden Örkmez, 6 - 8 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek.

        Kerem Örkmez, AA muhabirine, buz patenini çok sevdiğini söyledi.

        Bölge yarışmalarında iki madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirten Örkmez, "Çalışmalarım güzel devam ediyor. Türkiye Şampiyonası’nda iyi bir derece yapıp madalya almak istiyorum." dedi.

        Avrasya Buz Sporları Kulübü antrenörü Uğur Aydın da sporcusunun kısa sürede gelişim gösterdiğini dile getirdi.

        Kerem'in disiplinli bir sporcu olduğunu belirten Aydın, Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını söyledi.

        Baba Erdi Örkmez ise oğlunun kısa sürede elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

        Ankara'daki yarışmada da güzel bir derece beklediklerini belirten Örkmez, oğlunun ileride Tekirdağ'ı başarıyla temsil eden bir sporcu olmasını istediklerini kaydetti.



