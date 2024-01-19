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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, atık gıdalardan mama üretiminin sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:58
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, atık gıdalardan mama üretiminin sürdüğünü bildirdi.

        Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi bünyesindeki tesiste günde 150 kilogram mama üretildiğini belirtti.

        Atık gıdaların her gün toplandığını aktaran Sarıkurt, "Günlük ortalama 300 kilogram atık gıda temin edilirken bu gıdalardan 150 kilogram kuru mama üretimi gerçekleştiriyoruz. Burada iki önemli konuya dikkat çekmek istiyorum. Çünkü hem gıda atıklarının çöpe atılmasını önleyerek onları değerlendiriyor hem de bu atık gıdalardan elde ederek sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Ergene'de temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürüyor

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hizmet içi eğitim projeleri kapsamında belediye personeline yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğini bildirdi.

        Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimlerle iş kazalarını ortadan kaldırılmayı, çalışanları bilgilendirmeyi ve güvenli çalışma ortamı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Eğitimlerin süreceğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

        "Personelin kişisel gelişimine ve eğitimine yapılan yatırım ile vatandaşa verilen hizmetin kalitesi de artacak. Personelimizin kişisel gelişimine yatırım yaparak çeşitli konularda eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin başında da iş güvenliği eğitimleri geliyor. Dünya geneline bakıldığında her 3 dakikada bir iş kazası meydana geldiği, her 4 saatte bir de bir kişinin iş kazası nedeniyle hayatını kaybettiği bilimsel verilerle ortaya konuluyor. Sadece bu nedenle her bir personelin iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi alması bile oldukça büyük önem arz ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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