Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Temmuz ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Temmuz ayında yıllık yüzde 22.80, aylık yüzde 1.34 arttı

Temmuz ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %20,72 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,61, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,33, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %2,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde %0,51, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,53, çok yıllık bitkisel ürünlerde %4,26 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 41.67 İLE LİFLİ BİTKİLER ALT GRUBUNDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar %35,04 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve %34,27 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise %2,06 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, %7,13 ile çeltik ve %11,51 ile yağlı meyveler oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 3.36 İLE YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER ALT GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar %1,94 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve %1,48 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık aylık en az artış gösteren alt gruplar ise %0,31 ile çeltik ve %0,38 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Bir önceki aya göre en fazla azalış ise %1,40 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu.

Temmuz 2021'de, endekste kapsanan 87 maddeden, 28 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 11 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 48 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

THY Afganistan uçuşlarını iptal etti
İŞ-YAŞAM Afganistan uçuşları iptal
Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri açıklandı
İŞ-YAŞAM Ücretli çalışan sayısı haziranda arttı
Lufthansa'daki devlet paylarının bir kısmı satılıyor
İŞ-YAŞAM Lufthansa'da hisse satışı
“Türkiye fuarcılığı büyük bir riske girdi”
İŞ-YAŞAM 'Rekabet kaliteyi düşürür'
Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusyaya satıldı
İŞ-YAŞAM Yaş meyve sebzede en fazla ihracat Rusya'ya
503 firmaya izin belgesi
İŞ-YAŞAM 503 firmaya izin belgesi
100 parti üründen 6'sı uygunsuz çıktı
İŞ-YAŞAM 100 parti üründen 6'sı uygunsuz çıktı
Esnaf yeni eğitim öğretim yılından umutlu
İŞ-YAŞAM Esnaf yeni eğitim öğretim yılından umutlu
YHT sefer sayısı artıyor
İŞ-YAŞAM Sefer sayısı 40'a çıkıyor
İDTM'de 15 yıllık sorun çözülüyor
İŞ-YAŞAM İDTM'de 15 yıllık sorun çözülüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.