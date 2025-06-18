Teoman: Uyku saatim geçti eve gitmem lazım Etiler'deki bir mekân çıkışında görüntülenen Teoman, gazetecilerin soruları karşısında "Arkadaşlar, benim uyku saatim geçti. Kusura bakmayın hemen eve gitmem gerekiyor bu gece konuşmasam olur mu?" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 18.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:13 facebook

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