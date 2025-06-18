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        Haberler Magazin Teoman: Uyku saatim geçti eve gitmem lazım - Magazin haberleri

        Teoman: Uyku saatim geçti eve gitmem lazım

        Etiler'deki bir mekân çıkışında görüntülenen Teoman, gazetecilerin soruları karşısında "Arkadaşlar, benim uyku saatim geçti. Kusura bakmayın hemen eve gitmem gerekiyor bu gece konuşmasam olur mu?" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:13
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Teoman, Etiler'deki bir mekânda gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

        Şarkıcı, çıkışta basın mensuplarının sorularını "Arkadaşlar, benim uyku saatim geçti. Kusura bakmayın hemen eve gitmem gerekiyor bu gece konuşmasam olur mu?" diyerek geri çevirdi. Hızla oradan ayrılan Teoman, evinin yolunu tuttu.

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