Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar kameraya yansıdı.

DHA'nın haberine göre Osmaneli ilçesi Kızılöz köyü mevkisinde ekipler orman yangınına müdahale ederken, bu sırada alevlerin hakim olduğu bir tepe ateş hortumu oluştu.

Alevler gökyüzüne doğru hortum şeklinde yükselirken, o anlar görüntülendi. Osmaneli’nde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

REKLAM

İHA'nın haberine göre de 20 Temmuz günü saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile Bilecik sınırlarına da sıçradı. Ormanın kalbinde, yangının kahramanlarının alevlere karşı direnişlerine ilişkin en çarpıcı görüntüler de ortaya çıktı. Günler süren müdahalede, görünmeyen kahramanların metrelerce yükseğe ulaşan alevlerin arasında nasıl mücadele ettiği gözler önüne serildi.

Yoğun duman, alev duvarları ve yer yer oluşan yangın hortumları arasında çalışan ekipler, zaman zaman alevlerin içinde kaldı, zaman zaman da alevlerin ilerleyişini durdurmak için kendi canlarını hiçe saydı.