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        Haberler Gündem Güncel Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü! | Son dakika haberleri

        Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!

        Orman yangınlarının meydana geldiği bölgelerden inanılmaz görüntüler geliyor. Bilecik'te yaşanan olayda bir tepe üzerine gökyüzüne doğru ateş hortumu oluştuğu görüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.07.2025 - 12:47 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:47
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        Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar kameraya yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Osmaneli ilçesi Kızılöz köyü mevkisinde ekipler orman yangınına müdahale ederken, bu sırada alevlerin hakim olduğu bir tepe ateş hortumu oluştu.

        Alevler gökyüzüne doğru hortum şeklinde yükselirken, o anlar görüntülendi. Osmaneli’nde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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        İHA'nın haberine göre de 20 Temmuz günü saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile Bilecik sınırlarına da sıçradı. Ormanın kalbinde, yangının kahramanlarının alevlere karşı direnişlerine ilişkin en çarpıcı görüntüler de ortaya çıktı. Günler süren müdahalede, görünmeyen kahramanların metrelerce yükseğe ulaşan alevlerin arasında nasıl mücadele ettiği gözler önüne serildi.

        Yoğun duman, alev duvarları ve yer yer oluşan yangın hortumları arasında çalışan ekipler, zaman zaman alevlerin içinde kaldı, zaman zaman da alevlerin ilerleyişini durdurmak için kendi canlarını hiçe saydı.

        YANGINLA MÜCADELEDE SEFERBER OLDULAR

        Felaketin en çarpıcı anlarını gösteren görüntülerde; alevlerin bir anda yön değiştirmesiyle ekiplerin nasıl zorlandığı, ormanın derinliklerine sıçrayan yangına ulaşmak için engebeli arazide nasıl ilerledikleri net bir şekilde görüldü. Isı, duman ve ateşin oluşturduğu tehdit altında süren bu mücadele, yangınla savaşın sadece araç ve ekipmanla değil, büyük bir cesaret ve fedakarlıkla verildiğini de gözler önüne serdi. Yangının ilk anından itibaren sahada olan, çoğu zaman isimleri dahi bilinmeyen orman personeli ve destek ekiplerinin, alevlerin en yoğun olduğu noktalarda durmaksızın sürdürdüğü mücadele görüntülere damga vurdu.

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