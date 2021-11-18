Terim'in Fenerbahçe derbisi planı!

Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutulurken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de planlarını belirliyor.

Milli arada zorlu maçla ilgili çalışmalarını sürdüren tecrübeli çalıştırıcı, tam kapasite dolacak olan Nef Stadı'nda tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. A Milli Takım'da Burak Yılmaz ile birlikte etkili bir oyun ortaya koyan Halil Dervişoğlu'nu 11'de başlatacak olan Terim, Diagne'yi de sahaya sürecek.

Terim'in güvendiği diğer iki isim ise formuyla göz dolduran Kerem ve son haftalarda çıkışa geçen Feghouli olacak.