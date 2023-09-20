Terör örgütü PKK'nın "sivil" dediği kişi terörist çıktı Irak'ın Erbil kentinde önceki gün düzenlenen saldırıda ölen Deniz Cevdet Bülbün'ün, "Mamoste Deniz" kod adıyla bilinen terörist olduğu ortaya çıktı. Teröristin Türkiye'de birçok saldırıda yer aldığı belirlendi

Irak’ın Erbil kentinde, önceki gün terör örgütü PKK’nın sözde Kürt Ulusal Kongresi (KNK) temsilciliğine düzenlenen silahlı saldırıda "Deniz Cevdet Bülbün" isimli sivil vatandaşın öldürüldüğü açıklanmıştı. "Deniz Cevdet Bülbün"ün "Mamoste Deniz" kod adıyla bilinen terörist olduğu ortaya çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; terör örgütü PKK'nın "sivil" diye açıkladığı Deniz Cevdet Bülbün'ün terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde yıllardır faaliyet gösteren "Mamoste Deniz" kod adıyla bilinen terörist olduğu belirlendi.

PKK’nın saldırı yeri olarak Kürt Ulusal Kongresi'nin (KNK) temsilciliği dediği yer ise terör örgütünün merkezi olduğu tespit edildi.

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SALDIRGANA KAPIYI AÇMIŞ Terörist Bülbün'ün, Erbil'in Raperin Mahallesi'ndeki örgüt faaliyetlerini yürüttüğü evinde saldırgana kapıyı açarak içeri aldığı öğrenildi. PKK'lı Bülbün, başına tabancayla ateş edilerek öldürülmüştü. "SİVİL" DEĞİL PKK'LI TERÖRİSTMİŞ İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL ödülle "Gri Kategori"de aradığı "Mamoste Deniz" kod adlı Deniz Cevdet Bülbün'ün, Irak’ın kuzeyindeki kamplarında örgüt içerisinde "sorumluluk düzeyinde" faaliyet gösterirken çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.

BİRÇOK SALDIRIDA YER ALMIŞ Teröristin örgütün dağ kadrosuna katılmadan önce PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde Hakkari’de polis aracına molotof kokteyli attığı, çukur ve barikat eylemlerinde aktif olarak güvenlik güçlerine karşı silahlı saldırıda bulunduğu ve Hakkari kırsalında örgüte katıldıktan sonra 10 yıldır yer aldığı örgüt içerinde bugüne kadar sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen birçok silahlı ve bombalı eylemlere katıldığı da tespit edildi.