2'nci Mahmud'un fermanı tesadüfen bulundu...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam2'nci Mahmud'un fermanı tesadüfen bulundu... - Haberler
ABONE OL

Tesadüfen bulunan padişah fermanı, restore ediliyor

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nin kütüphanesinde yapılan tasnif sırasında Osmanlı İmparatorluğu´nun 30'uncu padişahı olan 2´nci Mahmud'a ait olduğu belirlenen ferman bulundu. Deforme olan ve uzman ekipler tarafından restorasyon ve konservasyonuna başlanan ferman, incelemelerin ardından müzede sergilenecek

2'nci Mahmud'un fermanı tesadüfen bulundu... - Haberler
2'nci Mahmud'un fermanı tesadüfen bulundu...
0:00 / 0:00
DHA

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi´nde tasnif çalışması yapan ekip, kütüphane bölümündeki kitapların arasında Arapça el yazılı bir belge buldu.

DHA'nın haberine göre yapılan incelemelerde kısmen tahrip olmuş yazılı belgenin, Osmanlı padişahlarından 2'nci Mamhud'a ait ferman olduğu belirlendi.

Müze envanterinde yer almayan fermanın restorasyonu için uzman ekip görevlendirildi. Yapılan ön incelemede fermanın padişah 2'nci Mahmud tarafından Mustafa Veledi Mehmet'e yazıldığı ve içeriğinde Ayıntap Kalesi ile ilgili bilgiler bulunduğu belirlendi.

'FERMANI BÜTÜN AYRINTILARIYLA BİLİMSEL OLARAK İNCELEYECEĞİZ'

Arapça el yazması olan fermanda Gaziantep'teki tarihi kalenin o dönemki ismi ile Ayıntap Kalesi ile ilgili bilgilerin yer aldığını ifade eden Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Özgür Çomak, "Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü'nde, Zeugma Mozaik Müzemizin kütüphanesinde yaptığımız tasnif çalışmaları esnasında bulduğumuz 2'nci Mahmud'a ait fermanın restorasyon ve konservasyon çalışmasını yapmaya başladık. Müzenin kütüphanesindeki tasnif çalışmaları sırasında tesadüfen Arapça el yazması 2'nci Mahmud'a ait 1819-1820 tarihli Ayıntap Kalesi ferman olduğunu tespit ettik. İlk yaptığımız yüzeysel incelemede Divan edebiyatı şeklinde sülüs yazı tekniğinde yazılmış olan belgenin 2'nci Mahmud tarafından Mustafa Veledi Mehmed'e verildiğini anlatan bir ferman olduğunu belirledik. Restorasyon ve konservasyon çalışmalarının sonrasında da gerekli bilimsel çalışmaları tarihçilerimizle beraber inceleyeceğiz. Fermanın bütün bilimsel çalışmaları tamamlanınca bakanlığımızın izinleri doğrultusunda müzemizde sergilemeyi düşünüyoruz" dedi.

'HER AŞAMASINI MİKROSKOPLA TAKİP ETTİK'

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Müdür Yardımcısı Ayşe Ebru Çorbacı ise müzede tesadüfen bulunan fermanın nemli ortamda kalması sebebiyle deforme olduğunu söyledi. Fermanda parça kayıplarının olduğunu anlatan Çorbacı, şunları söyledi:

"Şu an üzerinde çalıştığımız belge, 19'uncu yüzyıla ait kağıt eser olan bir fermandır. Bize geldiğinde eserde yanlış depolama nedeniyle birtakım bozulmaların olduğunu tespit ettik. En yoğun fiziksel bozulmalar kat yerlerinde görüldü. Çok fazla katlandığı için de hem izler hem de parça kayıpları oluşmuş. Eserin çok yoğun nemli bir ortamda bekletildiğinin farkına vardık. Yüzeyinde biyolojik bozulmalar başlamış. Bizim aslında ilk çalışmalarımız bunun tespitine yönelikti. Eserle ilgili çalışmalara başladık ve eserin hem varyantlarını belirledik hem de bire bir çizimi ile fermandaki bozulmaları tespit ettik. Daha sonrasında bu bozulmalar doğrultusunda ne tür işlemler ve hangi işlemlerden geçeceğine karar verdik. Uzman restoratörlerimiz ferman üzerinde çalışmalarına başladılar. Öncelikle bir temizlik çalışması yürüttük, ardından sağlamlaştırma ve dezenfeksiyon çalışmalarımız oldu. Üzerinde kullanılan mürekkebin sulu temizliğe dayanıklı olup olmadığına yönelik testler yaptık. Tüm bu çalışmaların her aşamasında mikroskoplarla tespit ederek belgelenmelerini sağladık. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızın ardından kırıkların, yırtıkların ve boşlukların yapıştırılması ile ilgili dolgu çalışmamız oldu. Artık yavaş yavaş yapılan işlemlerin sonuna geldik. Yakın zamanda tamamlayarak Müze Müdürlüğümüze teslim edeceğiz."

Kütüphanedeki tasnif çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan fermanın yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi´nde sergileneceği öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kolombiya ormanlarındaki eski kayalar
YAŞAMDeniz akıntısıyla oluştu... Üst üste duruyor!
Arap Yarımadası'nda köpeklerin insanlarla yaşadığının en eski kanıtı
YAŞAMArap Yarımadası'nda köpeklerin insanlarla yaşadığının ...
Süper Loto sonuçları 25 Mart 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAMDev ikramiye 6 Milyon TL'yi aştı
Erkek arkadaşını kızdırmanın yolunu buldu, ilgi gördü - haberler
YAŞAMErkek arkadaşını kızdırmanın yolunu buldu, ilgi gördü
Günlük burç yorumları! 26 Mart 2021 Cuma
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 25 Mart - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 25 Mart!
A101 çalışma saatleri: A101 saat kaçta açılıyor?
YAŞAMA101 saat kaçta açılıyor?
Donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı
YAŞAMDonmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı
Kader onları TikTok'ta bir araya getirdi... "Aynaya bakmak gibiydi" - Haberler
YAŞAMKader onları TikTok'ta bir araya getirdi... "Aynaya ...
Tavlacı kedi sosyal medya fenomeni oldu
YAŞAMTavlacı kedi fenomen oldu! Kapı alıp zar atıyor