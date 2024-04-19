Son dönemde 10 binden fazla çalışanını işten çıkarması ile gündeme gelen Tesla, Türkiye’de dikkat çeken bir adım attı.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi, Türkiye’de satışa sunduğu tek otomobil olan Model Y’nin düşük Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) giren versiyonunu ön satışa açtı.

Yüzde 10’luk ÖTV dilimine giren arkadan itişli Model Y’nin fiyatı 1 milyon 791 bin 451 TL olarak belirlendi.

Mart 2023’te Türkiye’ye giriş yapan Tesla, ilk aylarda beklentileri aşan bir satış performansı göstermiş, yıl sonuna kadar da 12 bin adet otomobil satarak yerli otomobil Togg T10X’in hemen ardından Türkiye’nin en çok satılan ikinci elektrikli otomobili olmuştu.

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2024’e ise düşük satış performansı ile başlayan Tesla, elektrikli otomobil pazarının 4 katına çıkarak 16 bin adedi geçtiği Ocak-Mart döneminde sadece 375 adet otomobil satabildi.

Tesla’nın düşük ÖTV’ye giren Model Y ile bu tabloyu tersine çevirmek istediği belirtiliyor.

Tesla Türkiye'den yapılan açıklamada, "Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan itibaren büyük önem verdiğimiz altyapı çalışmalarımızın tatmin edici bir seviyeye gelmesinin sonucu olarak, Model Y yelpazemize bu yeni versiyonu ekliyoruz" denildi.

MOTOR GÜCÜNE ÖTV AYARI

Elektrikli otomobillerin ÖTV'si motor gücü aracın fiyatına göre belirleniyor. En son Kasım 2023'te yapılan değişikliğe göre, vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin liranın, motor gücü de 160 kW'nın altında olan elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV dilimine girebiliyor. Motor gücü ve fiyat arttıkça ÖTV oranı da yükseliyor.

İşte Tesla'nın Model Y'yi yüzde 10'luk dilime sokmak için, motor gücünü buna göre güncellediği belirtiliyor. Ayrıca, otomobilin bataryasında güncelleme yapıldığı ve menzil değerinin buna bağlı olarak değiştiği aktarılıyor.