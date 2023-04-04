Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından '4/4 Türkiye' şeklinde gizemli bir paylaşım yaparak merak uyandıran ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 4 Nisan'dan itibaren Türkiye'de resmi olarak faaliyetlerine başladığını duyurdu.
Markanın Türkiye'deki ilk modeli de, geçtiğimiz hafta yapılan sosyal medya paylaşımında yer verilen Model Y oldu.
Türkiye ofisini Levent'te ilk etapta 20 kişi ile hayata geçiren ABD'li firma, ilk satış noktasını da İstanbul Kanyon AVM'de açtı. Yapılan açıklamaya göre, ilk teslimatlara Mayıs ayında başlayacak şirket, aynı günlerde ikinci satış noktasını da İstanbul Akasya AVM'de açacak.
Tesla, satış hizmetleri ile birlikte servis ve şarj hizmetlerini de kullanıcılara sunacağını açıkladı.
SERVİS HİZMETİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPACAK
Bu kapsamda ilk servis noktasını yine Mayıs ayında İstanbul'da hizmete sunacak şirket, edindiğimiz bilgiye göre önümüzdeki günlerde servis hizmetleri konusunda bir işbirliği duyuracak.
Ayrıca, Türkiye'de 'grey market' Tesla sahipleri de bu servis noktalarından faydalanabilecek.
Tesla'nın 'Supercharger' isimli şarj istasyonları da ilk etapta İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da toplam 30 noktada devreye alınacak. 250 kW güç aktarım kapasitesine sahip bu istasyonlar, sadece Tesla sahiplerine değil, tüm elektrikli araçlara hizmet verecek.
Bu istasyonlarda Tesla otomobiller için kW başına 7.30 TL, Tesla olmayan otomobiller için ise kW başına 8.60 TL fiyat tarifesi uygulanıyor.
'BÜYÜK ÖLÇÜDE TÜRKLER ÜRETİYOR'
Model Y için düzenlenen lansman etkinliğinde açıklamalarda bulunan Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, dünya genelinde 4 milyondan fazla Tesla marka otomobili yollarda olduğunu vurgulayarak, "Tesla'nın sürdürülebilirlik misyonunu Türkiye'ye getirdik" dedi.
Model Y'yi orta bir suv olarak tanımladıklarını aktaran Geçer, otomobilin Türkiye ile çok fazla ortak noktası olduğundan bahsetti.
Geçer, "Model Y'nin bizim için önemi Türkiye'den çok fazla tedarik edilen parçanın otomobilde kullanılıyor olması. Ayrıca, Model Y'nin üretildiği Berlin fabrikasında birçok Türk çalışan üretimde yer alıyor. Dolayısı ile Model Y'yi büyük ölçüde Türklerin ürettiğini söyleyebiliriz" dedi.
'BİR SABAH UYANDIĞINIZDA OTOMOBİLİNZ YENİLENMİŞ OLABİLİR'
Tesla'nın geleneksel otomobil üreticilerinden farklı bir yol izlediğine değinen Kemal Geçer, bunun en belirgin kısmının otomobilin uzaktan güncelleme özelliği olduğunu söyledi.
Geçer, "Geleneksel üreticilerin otomobilleri bir kere yol çıktı mı, artık o araçta herhangi bir gelişim olmuyor. Tesla da ise, otomobilleri uzaktan güncelleme ile yenileyebiliyoruz. Örneğin Apple Music bu şekilde gelen son güncellememiz oldu. Böylece bir sabah uyandığınızda otomobiliniz yenilenmiş olabiliyor" ifadelerini kullandı.
'BTK İLE ANLAŞTIK'
Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, Tesla'nın otopilot özelliklerini kullanıma sunabilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile anlaşmaya vardıklarını da aktardı.
Bu noktada, yerli sim kart kullanımı ile 'e-call' engeline takılmadıklarını anlatan Kemal Geçer, "Otomobillerimizde standart olarak otonom sürüş sunuyoruz. 'Enhanced Autopilot' isimli gelişmiş otonom sürüş teknolojisi de ek bedel karşılığında alınabilecek. Bu teknolojilerin Türkiye'de kullanımı için Turkcell'in sim kartlarını araçlarımızda kullanıyoruz" bilgilerini verdi.
MODEL 3 PLANI SON ANDA DEĞİŞTİ
Tesla yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, şirket Türkiye pazarına girmek için elektrikli araç pazarının belli bir noktaya gelmesini bekledi.
Bu noktada, Togg'un 2023 için belirlediği 20 bin adet satış hedefinin, elektrikli araçların pazar payını yüzde 1.5'ten yüzde 5 seviyesine çıkaracak olmasının, Tesla'yı Türkiye'ye gelmeye ikna ettiği söylenebilir.
Şirket yetkilileri, markaya Avrupa genelinde yoğun talep olmasının ve tedarik krizinin, geçmişte Türkiye planlarını ötelediğini de aktardı.
Ayrıca, Türkiye'de satışa sunulan ilk Tesla'nın aslında Çin'de üretilen Model 3 olacağını, fakat Mart ayında Çin'den gelen elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek verginin Tesla'nın planlarını değiştirdiğini öğrendik.
Ek vergi yüzünden yurtdışında Tesla'nın en ucuz otomobili olan Model 3'ün, Türkiye'de Model Y'den daha pahalı hale gelecek olması sebebi ile, Almanya'da üretilen Model Y'nin Türkiye'ye getirildiği bilgisini aktaralım.
3 FARKLI VERSİYON İLE GELDİ
Tüm bu bilgilerin ardından gelelim Model Y'nin fiyatına.
3 farklı güç seçeneği ile satışa sunulan Model Y, giriş versiyonunda arkadan itişli olarak 455 km menzil sunuyor ve 1 milyon 548 bin 732 TL'den satışa sunuluyor.
Model Y'nin çift motorlu dört tekerlekten çekişe sahip Long Range versiyonu ise, 533 kilometre menzil ile 1 milyon 619 bin 532 TL'den satın alınabilecek.
Tesla'nın Türkiye'deki en pahalı versiyonu ise, Model Y Performance oldu. Çift motorlu dört tekerlekten çekişe sahip otomobil 514 km menzile sahip ve fiyatı da 1 milyon 778 bin 832 TL olarak açıklandı.
Öte yandan, Tesla'nın Türkiye'ye giriş fiyatlarının Avrupa'nın altında olduğunu kaydeden yetkililer, fiyatların lansmana özel olduğunu belirterek, Tesla'nın araç fiyatlarını arz-talep dengesine göre belirlediğini bildirdi.
Tesla'nın satış hedefi ve Türkiye'ye ne kadar araç getireceği gibi rakamlar ise paylaşılmadı. Fakat, edindiğimiz kulis bilgisi, şirketin 2023 için 5 bin adetlik satış projeksiyonu yaptığı yönünde.
PİLE 8 YIL, ARACA 4 YIL GARANTİ
Online kanallardan sipariş verilebilecek Tesla Model Y için 10 bin TL'lik ön sipariş bedeli ödemek gerekiyor. Modellerin teslimatı ise Mayıs ayında başlayacak.
Tüm versiyonlar 8 yıl pil, 4 yıl araç garantisi ile satışa sunuluyor. Fakat, Model Y Long Range 4 yıl/190 bin km, Model Y Performance ise 4 yıl/160 bin km'ye kadar garanti sunuyor.
Verilen bilgiye göre, arkadan itişli versiyon Berlin fabrikasında henüz yeni üretime girdiğinden, bu otomobilin teslimatları diğer versiyonlara göre daha uzun sürebilir.
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