Tesla'nın 'Supercharger' isimli şarj istasyonları da ilk etapta İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da toplam 30 noktada devreye alınacak. 250 kW güç aktarım kapasitesine sahip bu istasyonlar, sadece Tesla sahiplerine değil, tüm elektrikli araçlara hizmet verecek.

Ayrıca, Türkiye'de 'grey market' Tesla sahipleri de bu servis noktalarından faydalanabilecek.

Bu kapsamda ilk servis noktasını yine Mayıs ayında İstanbul'da hizmete sunacak şirket, edindiğimiz bilgiye göre önümüzdeki günlerde servis hizmetleri konusunda bir işbirliği duyuracak.

Tesla, satış hizmetleri ile birlikte servis ve şarj hizmetlerini de kullanıcılara sunacağını açıkladı.

Türkiye ofisini Levent'te ilk etapta 20 kişi ile hayata geçiren ABD'li firma, ilk satış noktasını da İstanbul Kanyon AVM'de açtı. Yapılan açıklamaya göre, ilk teslimatlara Mayıs ayında başlayacak şirket, aynı günlerde ikinci satış noktasını da İstanbul Akasya AVM'de açacak.

Markanın Türkiye'deki ilk modeli de, geçtiğimiz hafta yapılan sosyal medya paylaşımında yer verilen Model Y oldu.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından '4/4 Türkiye' şeklinde gizemli bir paylaşım yaparak merak uyandıran ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 4 Nisan'dan itibaren Türkiye'de resmi olarak faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Bu istasyonlarda Tesla otomobiller için kW başına 7.30 TL, Tesla olmayan otomobiller için ise kW başına 8.60 TL fiyat tarifesi uygulanıyor.

'BÜYÜK ÖLÇÜDE TÜRKLER ÜRETİYOR'

Model Y için düzenlenen lansman etkinliğinde açıklamalarda bulunan Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, dünya genelinde 4 milyondan fazla Tesla marka otomobili yollarda olduğunu vurgulayarak, "Tesla'nın sürdürülebilirlik misyonunu Türkiye'ye getirdik" dedi.

Model Y'yi orta bir suv olarak tanımladıklarını aktaran Geçer, otomobilin Türkiye ile çok fazla ortak noktası olduğundan bahsetti.

Geçer, "Model Y'nin bizim için önemi Türkiye'den çok fazla tedarik edilen parçanın otomobilde kullanılıyor olması. Ayrıca, Model Y'nin üretildiği Berlin fabrikasında birçok Türk çalışan üretimde yer alıyor. Dolayısı ile Model Y'yi büyük ölçüde Türklerin ürettiğini söyleyebiliriz" dedi.

'BİR SABAH UYANDIĞINIZDA OTOMOBİLİNZ YENİLENMİŞ OLABİLİR'

Tesla'nın geleneksel otomobil üreticilerinden farklı bir yol izlediğine değinen Kemal Geçer, bunun en belirgin kısmının otomobilin uzaktan güncelleme özelliği olduğunu söyledi.

Geçer, "Geleneksel üreticilerin otomobilleri bir kere yol çıktı mı, artık o araçta herhangi bir gelişim olmuyor. Tesla da ise, otomobilleri uzaktan güncelleme ile yenileyebiliyoruz. Örneğin Apple Music bu şekilde gelen son güncellememiz oldu. Böylece bir sabah uyandığınızda otomobiliniz yenilenmiş olabiliyor" ifadelerini kullandı.

'BTK İLE ANLAŞTIK'

Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, Tesla'nın otopilot özelliklerini kullanıma sunabilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile anlaşmaya vardıklarını da aktardı.

Bu noktada, yerli sim kart kullanımı ile 'e-call' engeline takılmadıklarını anlatan Kemal Geçer, "Otomobillerimizde standart olarak otonom sürüş sunuyoruz. 'Enhanced Autopilot' isimli gelişmiş otonom sürüş teknolojisi de ek bedel karşılığında alınabilecek. Bu teknolojilerin Türkiye'de kullanımı için Turkcell'in sim kartlarını araçlarımızda kullanıyoruz" bilgilerini verdi.

MODEL 3 PLANI SON ANDA DEĞİŞTİ

Tesla yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, şirket Türkiye pazarına girmek için elektrikli araç pazarının belli bir noktaya gelmesini bekledi.

Bu noktada, Togg'un 2023 için belirlediği 20 bin adet satış hedefinin, elektrikli araçların pazar payını yüzde 1.5'ten yüzde 5 seviyesine çıkaracak olmasının, Tesla'yı Türkiye'ye gelmeye ikna ettiği söylenebilir.

Şirket yetkilileri, markaya Avrupa genelinde yoğun talep olmasının ve tedarik krizinin, geçmişte Türkiye planlarını ötelediğini de aktardı.

Ayrıca, Türkiye'de satışa sunulan ilk Tesla'nın aslında Çin'de üretilen Model 3 olacağını, fakat Mart ayında Çin'den gelen elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek verginin Tesla'nın planlarını değiştirdiğini öğrendik.