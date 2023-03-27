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Tesla’dan Türkiye için 4 Nisan mesajı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’dan dikkat çeken bir Türkiye açıklaması geldi. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “4/4 Türkiye” ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım, Tesla’nın 4 Nisan 2023 tarihinde Türkiye’de resmi faaliyetlere başlayacağının işareti olarak değerlendirildi. Paylaşımdaki görselde, markanın Almanya’da üretilen Model Y otomobilinin yer alması da dikkat çekti. Yiğitcan Yıldız yazdı…

Tesla’dan Türkiye için 4 Nisan mesajı

Uzunca bir süredir Türkiye pazarına girmek için çalışan ve kısa bir süre önce Türkiye’de şirket kuran ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “4/4 Türkiye” ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşım, Tesla’nın 4 Nisan 2023 tarihinde Türkiye’de resmi faaliyetlere başlayacağının işareti olarak değerlendirildi.

Hatırlanacak olursa, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere Mart ayı başında yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştı.

Bu karar sonrası, Çin'in Şangay kentinde ürettiği otomobilleri Türkiye'ye getirmeyi planlayan Tesla’nın, Türkiye kararını yeniden gözden geçirmeye başladığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

ALMANYA’DA ÜRETTİĞİ MODEL PAYLAŞILDI

Tesla’nın bugün yaptığı paylaşım bu iddiaları asılsız hale getirirken, Türkiye’de hangi modelleri satışa sunacağı da şimdiden merak konusu haline geldi.

Bunun ipucunu da yine yapılan paylaşımda görmek mümkün.

Tesla’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, markanın Model Y otomobilinin görseli yer alıyor.

Model Y’nin Tesla’nın Avrupa’daki ilk fabrikası olan Almanya’daki Berlin tesisinde üretildiğini belirtelim.

EPDK’DAN LİSANS ALDI

Öte yandan, yine Mart ayı başında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi'ne (Tesla) şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Böylece, Tesla’nın Türkiye’de kendi şarj altyapısını kurmasının da önü açılmış oldu.

Tesla’nın Türkiye pazarına giriş tarihinin yerli elektrikli otomobil Togg’un satışa çıktığı günlere gelmesi de ayrıca dikkat çekti.

PAZAR HIZLI BÜYÜYOR

Pazara yeni sunulan elektrikli modellerin etkisi satış rakamlarına da yansıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de yılın ilk 2 ayında yüzde 500’e yakın artışla 2 bin 477 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Böylece, yılın ilk 2 ayındaki elektrikli otomobil satışları, geçen yılın ilk 6 ayında ulaşılan 2 bin 263 adedi geride bıraktı.

‘SATIŞLAR 40 BİN ADEDİ GÖRÜR’

Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Beyram, 4 Nisan günü Model Y’nin Türkiye fiyatının kamuoyuna açıklanabileceğini söyledi.

Bayram, Tesla’nın şarj istasyonlarının açılış takviminin de aynı gün duyurulabileceğini aktardı.

Tesla’nın Türkiye pazarına giriyor olmasının etkilerini de değerlendiren Bayram, “Türkiye elektrikli otomobil pazarı bu yıl 40 bin adetleri görür. Bunun 20 bin adedi Togg, 15 bin adedi Tesla olur” öngörüsünde bulundu.

TEHAD Başkanı Bayram, yeni modellerin girişiyle birlikte şarj istasyon sayısının yetersiz kalabileceği uyarısında da bulundu.

Bayram, “Türkiye’de 6 bin 500 adet elektrikli araç şarj istasyonu var. Bu sayı muhtemelen yetersiz kalacak. Bu sayının yıl sonuna kadar 15-20 bin adetleri bulması lazım. Elektrikli araç istasyonlarında özellikle tatil döneminde ciddi yoğunluklar oluşabilir” dedi.

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