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Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil Togg'un yollara çıkması için artık sayılı günler kalmışken, batarya ile çalışan bu otomobillerin Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) dikkat çeken bir değişim yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV matrahlarında güncellemeye gidildi. ÖTV oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Buna göre, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerde matrah sınırı 700 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltildi. Yani, yüzde 79 oranında bir artış yapıldı.

Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise matrah sınırı 750 bin TL'den yüzde 80 oranında artırılarak 1 milyon 350 bin TL'ye çıkarıldı.

ESKİ YENİ Motor gücü Matrah değeri ÖTV oranı Motor gücü Matrah değeri ÖTV oranı <160 kW <700 bin TL 10% <160 kW <1 milyon 250 bin TL 10% >700 bin TL 40% >1 milyon 250 bin TL 40% >160 kW <750 bin TL 50% >160 kW <1 milyon 350 bin TL 50% >750 bin TL 60% >1 milyon 350 bin TL 60%

Ortaya çıkan son tabloya göre, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 1 milyon 250 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 10 olacak. Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 1 milyon 250 bin TL'yi aşan elektrikli araçların ÖTV oranı ise yüzde 40 olacak.

Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise, matrah değeri 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine girecek.

Elektrikli otomobillerin ÖTV rejimindeki en son değişiklik Temmuz 2022'de yapılmıştı.

BİR ÜST DİLİME ÇIKMANIN MALİYETİ ARTTI

Matrahlarda yapılan güncellemenin tüketiciye nasıl yansıyacağını anlamak için ise, elektrikli otomobillerin fiyatlarını incelemekte fayda var.

Değişiklik öncesinde, elektrikli otomobillerde yüzde 10 ÖTV sınırı için matrah limiti 700 bin TL olduğundan, 908 bin 600 TL'den daha pahalı elektrikli otomobillerin ÖTV'si bir üst dilime çıkarak aracın fiyatını da yaklaşık 250 bin TL artırıyordu.

Fakat, bu gruptaki otomobillerde yeni matrah limitinin 1 milyon 250 bin TL'ye kadar çıkması, yüzde 10 ÖTV için fiyat sınırını da 1 milyon 622 bin 500 TL'ye yükseltti. Bu durum, ÖTV'si yüzde 10'dan bir üst dilim olan yüzde 40'a çıkan elektrikli otomobillerin fiyatlarının ise 442 bin TL kadar artacağı anlamına geliyor.

ÜRETİCİLERİN ELİ RAHATLAYACAK

Yapılan değişiklik ile, kuşkusuz birçok elektrikli otomobilin ÖTV oranı bir alt dilimlere inecek. Fakat, işin bir de Togg'u ilgilendiren bir boyutu var.

Hatırlanacak olursa, Temmuz 2022'de yapılan değişiklik, elektrikli otomobillerin en düşük ÖTV diliminde kalması için, fiyatlarını da 1 milyon TL'nin altında kalacak şekilde sınırlandırıyordu. Dolayısı ile Togg'un başlangıç fiyatının da vatandaşa alım kolaylığı sağlayacak şekilde bu sınırda kalacağı yönünde bir beklenti oluşmuştu.

Gelinen noktada, Togg en düşük ÖTV oranı olan yüzde 10 diliminde kalsa bile, artık fiyatının 1 milyon TL'nin altında kalma zorunluluğu ortadan kalkmış oldu. Dolayısı ile, henüz fiyatı açıklanmayan Togg başta olmak üzere, markaların elektrikli otomobillerini en alt ÖTV diliminde tutmak için ellerinin rahatladığı söylenebilir.

ÇİNLİLERE EK VERGİ GELDİ

Modeller üzerinden yapılan incelemede, elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde yapılan değişikliğin çoğunlukla orta segment ve ana akım markalara yaradığı, premium modelleri ise es geçtiği görülüyor.

Öyle ki, Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin önemli bir bölümünün ÖTV dilimleri değişirken, bu durum fiyatlarda da indirim yarattı. Bazı modellerde 300 bin TL'yi bulan indirimler meydana geldi.

Öte yandan, Resmi Gazete elektrikli otomobil ÖTV'sindeki güncelleme haricinde, elektrikli otomobilleri ilgilendiren bir başka karar daha yer aldı. Buna göre, Çin'den ithal edilen elektrik motorundan tahrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Çinli otomobil markaları doğrudan etkileyecek bu karar, piyasada birçok otomobilin ÖTV oranı bir alt dilime düşerken, Çinden ithal edilen elektrikli otomobillerin fiyatlarını artıracak.

Analiz firması Cardata'nın verilerinden hazırladığımız tabloda, hem ÖTV'si değişen elektrikli otomobiller, hem de ek vergi gelen Çinli otomobillerin fiyatlarındaki değişimi görmek mümkün.

MARKA MODEL VERSİYON DONANIM MOTOR GÜCÜ (kW) ESKİ ÖTV ESKİ FİYAT (TL) YENİ ÖTV YENİ FİYAT (TL) FİYAT DEĞİŞİM (TL) AUDI E-Tron 55 Quattro Advanced 300 60% 3.346.195 60% 3.346.195 - AUDI E-Tron 55 Quattro S Line 300 60% 3.396.982 60% 3.396.982 - AUDI E-Tron 55 Quattro Advanced 300 60% 3.246.886 60% 3.246.886 - AUDI E-Tron 55 Quattro S Line 300 60% 3.296.163 60% 3.296.163 - AUDI E-Tron 55 Quattro Advanced 300 60% 3.427.567 60% 3.427.567 - AUDI E-Tron 55 Quattro S Line 300 60% 3.478.543 60% 3.478.543 - AUDI E-Tron 55 Quattro Advanced 300 60% 3.167.967 60% 3.167.967 - AUDI E-Tron 55 Quattro S Line 300 60% 3.217.244 60% 3.217.244 - AUDI E-Tron GT GT Quattro 389 60% 4.365.790 60% 4.365.790 - AUDI E-Tron GT RS Quattro 475 60% 6.086.815 60% 6.086.815 - BMW i4 eDrive40 M Sport 250 60% 3.050.400 60% 3.050.400 - BMW i4 M50 400 60% 3.951.600 60% 3.951.600 - BMW i4 M50 400 60% 3.681.500 60% 3.681.500 - BMW i7 101 kWh xDrive60 Pure Excellence 400 60% 7.219.700 60% 7.219.700 - BMW i7 101 kWh xDrive60 M Excellence 400 60% 7.421.200 60% 7.421.200 - BMW İX xDrive40 First Edition Essence 239 60% 4.038.500 60% 4.038.500 - BMW İX xDrive40 First Edition Sport 239 60% 4.066.700 60% 4.066.700 - BMW İX xDrive40 First Edition Essence 239 60% 3.811.900 60% 3.811.900 - BMW İX xDrive40 First Edition Sport 239 60% 3.838.100 60% 3.838.100 - BMW iX3 iX3 eDrive30 Impressive 210 60% 3.454.800 60% 3.454.800 - BMW iX3 iX3 eDrive20 Impressive 120 40% 2.896.600 40% 2.896.600 - BMW iX3 iX3 eDrive20 Impressive 120 40% 2.732.600 40% 2.732.600 - CITROEN e-C4 50kWh Shine Bold 100 40% 1.188.700 10% 933.979 -254.721 CITROEN e-C4 X 50kWh Shine Bold 100 40% 1.219.400 10% 939.445 -279.955 HYUNDAI Ioniq 5 125kW 4x2 Progressive 125 60% 1.828.000 60% 1.828.000 - HYUNDAI Kona 100KW Progressive 100 40% 1.192.000 10% 936.571 -255.429 HYUNDAI Kona 150KW Progressive 150 40% 1.372.500 10% 1.078.393 -294.107 JAGUAR I-Pace EV400 90kWh AWD SE 294 60% 3.044.902 60% 3.044.902 - JAGUAR I-Pace EV400 90kWh AWD HSE 294 60% 3.310.345 60% 3.310.345 - KIA EV6 77.4kWh AWD Long Range GT Line 238 60% 2.680.000 60% 2.680.000 - KIA EV6 77.4kWh AWD GT 430 60% 3.020.000 60% 3.020.000 - KIA EV6 77.4kWh 4X2 Long Range Prestige 168 60% 2.430.000 60% 2.430.000 - KIA EV6 77.4kWh AWD Long Range GT Line 238 60% 2.545.000 60% 2.545.000 - KIA EV6 77.4kWh AWD Long Range Prestige 238 60% 2.395.000 50% 2.245.313 -149.688 KIA EV6 77.4kWh AWD GT 430 60% 2.875.000 60% 2.875.000 - KIA EV6 77.4kWh 4X2 Long Range Prestige 168 60% 2.295.000 50% 2.151.563 -143.438 KIA Niro EV 64,8kWh Prestige 150 40% 1.780.000 40% 1.780.000 - KIA Niro EV 64,8kWh Prestige 150 40% 1.710.000 40% 1.710.000 - MERCEDES-BENZ EQA 350 4Matic AMG Plus 215 60% 2.101.500 50% 1.970.156 -131.344 MERCEDES-BENZ EQB 350 4Matic AMG Plus 215 60% 2.268.500 50% 2.126.719 -141.781 MERCEDES-BENZ EQC 400 4Matic Electric Art 300 60% 3.233.500 60% 3.233.500 - MERCEDES-BENZ EQE 350 4Matic AMG 215 60% 3.504.500 60% 3.504.500 - MERCEDES-BENZ EQE 53 4Matic+ AMG Performans 459 60% 4.887.500 60% 4.887.500 - MERCEDES-BENZ EQE 350 4Matic AMG 215 60% 3.504.500 60% 3.504.500 - MERCEDES-BENZ EQS 580 4Matic Heritage Edition 385 60% 5.974.000 60% 5.974.000 - MERCEDES-BENZ EQS 53 4Matic+ AMG Performans 483 60% 6.346.000 60% 6.346.000 - MERCEDES-BENZ EQS 580 4Matic Heritage Edition 385 60% 5.974.000 60% 5.974.000 - MG ZS EV 72.6 kWh Luxury 115 40% 1.399.000 10% 1.538.900 139.900 MINI Cooper SE 32.6 kWh Inspired 135 10% 919.230 10% 919.230 - NISSAN X-Trail 1.5 DIG-T e-4orce 4x4 Sky Pack 157 40% 1.924.900 40% 1.924.900 - NISSAN X-Trail 1.5 DIG-T e-4orce 4x4 Platinum Premium 157 40% 2.097.400 40% 2.097.400 - NISSAN X-Trail 1.5 DIG-T e-4orce 4x4 Platinum Premium 157 40% 2.126.600 40% 2.126.600 - OPEL Corsa E 50kWh Ultimate 100 10% 879.900 10% 879.900 - OPEL Mokka E 50kWh Ultimate 100 40% 1.229.900 10% 966.350 -263.550 PEUGEOT e-2008 50 kWh GT 100 40% 1.275.000 10% 1.001.786 -273.214 RENAULT Zoe 80 Kw Z.E 50 Intense 80 10% 899.900 10% 899.900 - SERES Seres 3 Elektrik 52.7 kWh 120 10% 991.250 10% 1.387.750 396.500 SKYWELL ET5 85,96 kWh Long Range Legend 150 40% 1.499.000 40% 1.648.900 149.900 SKYWELL ET5 85,96 kWh Long Range Exclusive 150 40% 1.899.000 40% 2.088.900 189.900 SKYWELL ET5 71.98kWh Premium 150 40% 1.299.000 40% 1.428.900 129.900 SKYWELL ET5 71.98kWh Premium Plus 150 40% 1.599.900 40% 2.239.860 639.960 SUBARU Solterra 71.4kWh AWD e-Xtreme 160 60% 1.732.699 50% 1.624.405 -108.294 SUBARU Solterra 71.4kWh AWD e-Xclusive 160 60% 1.831.389 50% 1.716.927 -114.462 SUBARU Solterra 71.4kWh AWD e-Xcellent 160 60% 1.928.378 50% 1.807.854 -120.524 SUBARU Solterra 71.4kWh AWD e-Xcellent (Siyah Tavan) 160 60% 1.953.378 50% 1.831.292 -122.086 SUBARU Solterra 71.4kWh AWD e-Xtreme 160 60% 1.732.699 50% 1.624.405 -108.294 SUBARU Solterra 71.4kWh AWD e-Xclusive 160 60% 1.831.389 50% 1.716.927 -114.462 SUBARU Solterra 71.4kWh AWD e-Xcellent 160 60% 1.928.378 50% 1.807.854 -120.524 VOLVO C40 69kWh Recharge P6 Ultimate 170 60% 1.914.341 50% 1.794.695 -119.646 VOLVO C40 78kWh Recharge P8 AWD Ultimate 300 60% 2.112.047 50% 1.980.044 -132.003 VOLVO XC40 P6 69kWh Recharge Pure Electric Ultimate 169 60% 1.876.581 50% 1.759.295 -117.286